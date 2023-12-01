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    5000 Serisi

    Blender

    HR3030/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yorum Yorum
    • Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın
      -{discount-value}

      5000 Serisi Blender

      HR3030/00
      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın

      Donmuş meyve veya fındık gibi zorlu malzemeleri, Philips 5000 Serisi Blender'ın 1200 W motoru ile kadifemsi smoothie'lere dönüştürün. Temizleme ayarı ile zahmetsiz temizliğin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      5000 Serisi Blender

      Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın

      Donmuş meyve veya fındık gibi zorlu malzemeleri, Philips 5000 Serisi Blender'ın 1200 W motoru ile kadifemsi smoothie'lere dönüştürün. Temizleme ayarı ile zahmetsiz temizliğin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın

      Donmuş meyve veya fındık gibi zorlu malzemeleri, Philips 5000 Serisi Blender'ın 1200 W motoru ile kadifemsi smoothie'lere dönüştürün. Temizleme ayarı ile zahmetsiz temizliğin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      5000 Serisi Blender

      Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın

      Donmuş meyve veya fındık gibi zorlu malzemeleri, Philips 5000 Serisi Blender'ın 1200 W motoru ile kadifemsi smoothie'lere dönüştürün. Temizleme ayarı ile zahmetsiz temizliğin tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör Blender

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        5000 Serisi

        5000 Serisi

        Blender

        - {discount-value}

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        Zahmetsiz temizlik ile kadifemsi smoothie’lerin tadını çıkarın

        ProBlend Plus teknolojisiyle %50 daha güçlü*

        • ProBlend Plus teknolojisi
        • 1200 W ProBlend Plus motor
        • Su eklemeden dondurulmuş meyvelerden yoğun formda smoothie’ler
        1200 W ProBlend Plus motor

        1200 W ProBlend Plus motor

        %50 daha fazla güç*, dondurulmuş meyveler, buz ve kuruyemişler gibi en sert malzemelerden bile ipeksi yumuşaklıkta içecekler, çorbalar ve soslar hazırlar.

        Yeni ProBlend Plus bıçaklar

        Yeni ProBlend Plus bıçaklar

        Uzatılmış bıçaklar, en sert malzemeleri bile ezmek ve karıştırmak için daha uzun ve daha kalın.

        ProBlend Plus çıkıntılı cam hazne

        ProBlend Plus çıkıntılı cam hazne

        Cam haznedeki çıkıntılar, optimum dolaşım ve ideal sonuçlar için malzemelerinizi dolaşıma yönlendirir.

        Dondurulmuş meyvelerden yoğun smoothie’ler

        Dondurulmuş meyvelerden yoğun smoothie’ler

        Dondurulmuş meyvelerden çok az veya hiç sıvıya ihtiyaç duymadan kadifemsi smoothie'ler ve smoothie kaseleri yapın. Malzemeleri aşağı itmek ve mükemmel kıvama ulaşana kadar dolaşımda kalmasını sağlamak için Karıştırıcı aksesuarını kullanın.

        2 litrelik kapasite

        2 litrelik kapasite

        1,5 litrelik çalışma kapasitesine sahip 2 litrelik geniş hazne, tek seferde tüm aileniz için sağlıklı ve lezzetli smoothie'ler hazırlar.

        3 hız ve darbe özelliği

        3 hız ve darbe özelliği

        Sert ve yumuşak malzemeler için üç hız ayarından birini seçin veya ihtiyaç duyduğunuzda ekstra güç ayarı için darbe özelliğini kullanın.

        Çıkarılabilir bıçaklar

        Çıkarılabilir bıçaklar

        Elde veya bulaşık makinesinde yıkamak için bıçak ünitesini karıştırma haznesinden ayırın.

        Kolay temizlik

        Kolay temizlik

        Manuel temizleme ayarıyla temizlemek çok basit. Fırçalamaya veda edin!

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Philips Blender’ınızın çıkarılabilir tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Sayısız ilham için HomeID uygulaması

        Sayısız ilham için HomeID uygulaması

        Sayısız lezzetli tarifi keşfedin! İçecekler, çorbalar, soslar ve daha fazlası için lezzetli tariflere ve ayrıca blenderinizi kullanmaya yönelik ipuçlarına ve püf noktalarına erişmek için HomeID uygulamamızı kullanın.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          Plastik
          Malzeme hazneleri
          Cam
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  V

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          1200  W

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Ağırlık ve boyutlar

          3.54 kg
          Uzunluk
          20.5 cm
          Genişlik
          19.4 cm
          Yükseklik
          48.2 cm

        • Genel özellikler

          Kapak türü
          Çıkarılabilir
          Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Evet
          4 yıldızlı bıçak
          Evet
          3 hız ve Darbe

        • Tasarım ve kaplama

          Ana gövde malzemesi
          Plastik
          Malzeme haznesi
          Cam
          Paslanmaz çelik

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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