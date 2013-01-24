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Hızlı, taze ve keyifli
Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı, taze ve keyifli
Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun! Tüm faydaları görün
Hızlı, taze ve keyifli
Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı, taze ve keyifli
Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun! Tüm faydaları görün
Mini blender
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Kolay karıştırma için güçlü 350 W motor.
Taşınabilir şişesi sayesinde en favori içeceklerinizin keyfini dilediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.
Güçlendirilmiş plastik blender ölçeği asla kırılmaz.
Blenderın kablo saklama bölmesi sayesinde kabloyu kolayca saklayabilir ve mutfağınızı düzenli tutabilirsiniz.
Kolay ve etkili temizlik için bıçağı blender haznesinden çıkarın.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar