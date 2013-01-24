Hızlı, taze ve keyifli

Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun! Tüm faydaları görün