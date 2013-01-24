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    Daily Collection

    Mini blender

    HR2872/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hızlı, taze ve keyifli Hızlı, taze ve keyifli Hızlı, taze ve keyifli
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      Daily Collection Mini blender

      HR2872/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hızlı, taze ve keyifli

      Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun! Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL

      Daily Collection Mini blender

      Hızlı, taze ve keyifli

      Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun! Tüm faydaları görün

      Hızlı, taze ve keyifli

      Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun! Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 309,99 TL

      Daily Collection Mini blender

      Hızlı, taze ve keyifli

      Yeni Philips Mini Blender; smoothie'ler, milkshake'ler, çorbalar, soslar ve kokteyller gibi farklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur… Pratik taşınabilir şişesi sayesinde blender ile hazırladığınız en favori içeceklerinizi dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Afiyet olsun! Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Mini blender

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hızlı, taze ve keyifli

        "Taşınabilir" şişeli kompakt blender

        • 350 W
        • 0,6 L
        • Taşınabilir şişe aksesuarı
        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        350 W motor gücüne sahip blender

        350 W motor gücüne sahip blender

        Kolay karıştırma için güçlü 350 W motor.

        Kolay taşıma için karıştır-kullan şişesi

        Kolay taşıma için karıştır-kullan şişesi

        Taşınabilir şişesi sayesinde en favori içeceklerinizin keyfini dilediğiniz yerde çıkarabilirsiniz.

        Kırılmaya dayanıklı blender ölçeği

        Kırılmaya dayanıklı blender ölçeği

        Güçlendirilmiş plastik blender ölçeği asla kırılmaz.

        Kablo sarıcı mutfağınızın düzenli kalmasını sağlar

        Kablo sarıcı mutfağınızın düzenli kalmasını sağlar

        Blenderın kablo saklama bölmesi sayesinde kabloyu kolayca saklayabilir ve mutfağınızı düzenli tutabilirsiniz.

        Sökülebilir blender bıçağı

        Sökülebilir blender bıçağı

        Kolay ve etkili temizlik için bıçağı blender haznesinden çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Ana Malzeme
          ABS Plastik
          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Renkler
          Kırmızı ve beyaz
          Malzeme bıçakları
          Paslanmaz çelik
          Şişe malzemesi
          SAN

        • Genel özellikler

          Kablo Saklama
          Evet
          Takılıp çıkarılabilir bıçak
          Evet
          Hız ayarı
          1

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          350  W
          Frekans
          50/60  Hz
          Gerilim
          220-240 V
          Kapasiteli blender haznesi
          0,6  L
          Şişe kapasitesi
          0,6  L

        • Aksesuarlar

          Taşınabilir şişe
          Evet

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