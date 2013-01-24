Hızlı, taze ve keyifli

Philips Mini Blender ile smoothie'ler, shake'ler, çorbalar, dip soslar, egzotik kokteyller ve leziz tatlılar gibi eğlenceli tarifleri hazırlamak çok kolay… Sadece birkaç saniye içinde lezzetli ve taze malzemeleri kullanarak iki porsiyon hazırlayabilirsiniz. Tadını çıkarın! Tüm faydaları görün