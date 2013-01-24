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Hızlı, taze ve keyifli
Philips Mini Blender ile smoothie'ler, shake'ler, çorbalar, dip soslar, egzotik kokteyller ve leziz tatlılar gibi eğlenceli tarifleri hazırlamak çok kolay… Sadece birkaç saniye içinde lezzetli ve taze malzemeleri kullanarak iki porsiyon hazırlayabilirsiniz. Tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı, taze ve keyifli
Philips Mini Blender ile smoothie'ler, shake'ler, çorbalar, dip soslar, egzotik kokteyller ve leziz tatlılar gibi eğlenceli tarifleri hazırlamak çok kolay… Sadece birkaç saniye içinde lezzetli ve taze malzemeleri kullanarak iki porsiyon hazırlayabilirsiniz. Tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Hızlı, taze ve keyifli
Philips Mini Blender ile smoothie'ler, shake'ler, çorbalar, dip soslar, egzotik kokteyller ve leziz tatlılar gibi eğlenceli tarifleri hazırlamak çok kolay… Sadece birkaç saniye içinde lezzetli ve taze malzemeleri kullanarak iki porsiyon hazırlayabilirsiniz. Tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı, taze ve keyifli
Philips Mini Blender ile smoothie'ler, shake'ler, çorbalar, dip soslar, egzotik kokteyller ve leziz tatlılar gibi eğlenceli tarifleri hazırlamak çok kolay… Sadece birkaç saniye içinde lezzetli ve taze malzemeleri kullanarak iki porsiyon hazırlayabilirsiniz. Tadını çıkarın! Tüm faydaları görün
Mini blender
Toplam:
600 ml sürahi ile iki porsiyon saklayabilirsiniz.
2 adet kapaklı kap, saklama ve taşıma için mükemmel.
Philips blender aksesuarları blenderinizi tamamlar. Bu parçalayıcı soğan, yeşillik, fındık/fıstık ve et gibi malzemeleri ince ince doğrar.
Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.
Tatlı kabı ile istediğiniz tatlıyı yapın ve istediğiniz yere götürün.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler
Genel özellikler