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    Mini blender

    HR2870/50
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Hızlı, taze ve keyifli Hızlı, taze ve keyifli Hızlı, taze ve keyifli
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      Mini blender

      HR2870/50
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Hızlı, taze ve keyifli

      Philips Mini Blender ile smoothie'ler, shake'ler, çorbalar, dip soslar, egzotik kokteyller ve leziz tatlılar gibi eğlenceli tarifleri hazırlamak çok kolay… Sadece birkaç saniye içinde lezzetli ve taze malzemeleri kullanarak iki porsiyon hazırlayabilirsiniz. Tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mini blender

      Hızlı, taze ve keyifli

      Philips Mini Blender ile smoothie'ler, shake'ler, çorbalar, dip soslar, egzotik kokteyller ve leziz tatlılar gibi eğlenceli tarifleri hazırlamak çok kolay… Sadece birkaç saniye içinde lezzetli ve taze malzemeleri kullanarak iki porsiyon hazırlayabilirsiniz. Tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

      Hızlı, taze ve keyifli

      Philips Mini Blender ile smoothie'ler, shake'ler, çorbalar, dip soslar, egzotik kokteyller ve leziz tatlılar gibi eğlenceli tarifleri hazırlamak çok kolay… Sadece birkaç saniye içinde lezzetli ve taze malzemeleri kullanarak iki porsiyon hazırlayabilirsiniz. Tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Mini blender

      Hızlı, taze ve keyifli

      Philips Mini Blender ile smoothie'ler, shake'ler, çorbalar, dip soslar, egzotik kokteyller ve leziz tatlılar gibi eğlenceli tarifleri hazırlamak çok kolay… Sadece birkaç saniye içinde lezzetli ve taze malzemeleri kullanarak iki porsiyon hazırlayabilirsiniz. Tadını çıkarın! Tüm faydaları görün

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        Mini blender

        Toplam:

        Hızlı, taze ve keyifli

        Bu mini blender ile eğlenceli tarifler oluşturun

        • 250W
        • 0,6 L plastik sürahi
        • filtre, öğütücü ve doğrayıcılı
        • 2 hız ayarı
        600 ml sürahi

        600 ml sürahi

        600 ml sürahi ile iki porsiyon saklayabilirsiniz.

        2 adet kapaklı kap

        2 adet kapaklı kap

        2 adet kapaklı kap, saklama ve taşıma için mükemmel.

        Çeşitli malzemeler için parçalayıcı

        Çeşitli malzemeler için parçalayıcı

        Philips blender aksesuarları blenderinizi tamamlar. Bu parçalayıcı soğan, yeşillik, fındık/fıstık ve et gibi malzemeleri ince ince doğrar.

        Kolay temizlenebilen sökülebilir bıçak ünitesi

        Kolay temizlenebilen sökülebilir bıçak ünitesi

        Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.

        Tatlı kabı

        Tatlı kabı

        Tatlı kabı ile istediğiniz tatlıyı yapın ve istediğiniz yere götürün.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Tatlı kabı
          Evet
          Doğrayıcı
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Renkler
          Siyah dalgalı gümüş
          Blender sürahisi malzemesi
          SAN
          Ana Malzeme
          ABS Plastik

        • Teknik özellikler

          Güç
          250 W
          Frekans
          50/60 Hz
          Gerilim
          220-240 V
          Kapasiteli blender haznesi
          0,75 L
          geniş kapasiteli tatlı kabı
          350 ml
          geniş kapasiteli doğrayıcı
          350 ml

        • Genel özellikler

          Kablo Saklama
          Evet
          Hız ayarı
          2

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