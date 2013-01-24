Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Sessiz meyve suyu
Bu Philips narenciye sıkacağı o kadar sessizdir ki güne sakin bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 85 W'lık güçlü motoru sıkma işini çok kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sessiz meyve suyu
Bu Philips narenciye sıkacağı o kadar sessizdir ki güne sakin bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 85 W'lık güçlü motoru sıkma işini çok kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Narenciye sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar