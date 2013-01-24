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    Avance Collection

    Narenciye sıkacağı

    HR2752/90
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sessiz meyve suyu Sessiz meyve suyu Sessiz meyve suyu
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      Avance Collection Narenciye sıkacağı

      HR2752/90
      Bu ürün için destek alın

      Sessiz meyve suyu

      Bu Philips narenciye sıkacağı o kadar sessizdir ki güne sakin bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 85 W'lık güçlü motoru sıkma işini çok kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 169,90 TL
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      Avance Collection Narenciye sıkacağı

      Sessiz meyve suyu

      Bu Philips narenciye sıkacağı o kadar sessizdir ki güne sakin bir başlangıç yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz. 85 W'lık güçlü motoru sıkma işini çok kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Narenciye sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sessiz meyve suyu

        En sessiz narenciye sıkacağı

        • Doğrudan akış
        • metal süzgeç
        • Damlama önleyici
        • Toz kapağı
        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.

        Güçlü 85 Watt motor

        Güçlü 85 Watt motor

        Ultra sessiz motor

        Ultra sessiz motor

        Damlamayı durdurur

        Damlamayı durdurur

        Toz tutmayan

        Toz tutmayan

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          Siyah
          Malzeme
          PP

        • Genel özellikler

          Doğrudan akış
          Evet
          Damlama durdurma
          Evet
          Toz kapağı
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          85  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Kordon uzunluğu
          1,0  m

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