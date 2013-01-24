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Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
Meyve suyundaki posa oranını zevkinize göre ayarlamak için ayarlanabilir posa özelliği, parlak ve renkli narenciye sıkacağı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
Meyve suyundaki posa oranını zevkinize göre ayarlamak için ayarlanabilir posa özelliği, parlak ve renkli narenciye sıkacağı. Tüm faydaları görün
Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
Meyve suyundaki posa oranını zevkinize göre ayarlamak için ayarlanabilir posa özelliği, parlak ve renkli narenciye sıkacağı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
Meyve suyundaki posa oranını zevkinize göre ayarlamak için ayarlanabilir posa özelliği, parlak ve renkli narenciye sıkacağı. Tüm faydaları görün
Narenciye sıkacağı
Toplam:
Posasız veya posalı meyve suyu için
Son derece kompakt tasarımı sayesinde cihaz küçük alanlar ve kutularda saklanabilir.
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler