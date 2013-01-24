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    Narenciye sıkacağı

    HR2744
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
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      Narenciye sıkacağı

      HR2744
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

      Meyve suyundaki posa oranını zevkinize göre ayarlamak için ayarlanabilir posa özelliği, parlak ve renkli narenciye sıkacağı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Narenciye sıkacağı

      Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

      Meyve suyundaki posa oranını zevkinize göre ayarlamak için ayarlanabilir posa özelliği, parlak ve renkli narenciye sıkacağı. Tüm faydaları görün

      Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

      Meyve suyundaki posa oranını zevkinize göre ayarlamak için ayarlanabilir posa özelliği, parlak ve renkli narenciye sıkacağı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Narenciye sıkacağı

      Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

      Meyve suyundaki posa oranını zevkinize göre ayarlamak için ayarlanabilir posa özelliği, parlak ve renkli narenciye sıkacağı. Tüm faydaları görün

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        Narenciye sıkacağı

        Toplam:

        Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

        Posasız veya posalı meyve suyu seçimini kendiniz yapın

        • 0,6 L
        • 25 W
        • Posa miktarı ayarı
        • Otomatik yön değiştirme
        Posa miktarı ayarı

        Posa miktarı ayarı

        Posasız veya posalı meyve suyu için

        Kablo sarıcı

        Kablo sarıcı

        600 ml meyve suyu sürahisi

        600 ml meyve suyu sürahisi

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Küçük ve kompakt tasarım

        Son derece kompakt tasarımı sayesinde cihaz küçük alanlar ve kutularda saklanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Sürahi malzemesi
          SAN
          Renkler
          Turuncu desenli parlak beyaz
          Sürahi hariç malzemeler
          PP

        • Teknik spesifikasyonlar

          Büyük kapasiteli sürahi
          0,6 L

        • Teknik özellikler

          Frekans
          50/60 Hz
          Gerilim
          220-240 V
          Güç
          25 W
          Kordon uzunluğu
          1,2 m

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Posa miktarı ayarı
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet

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