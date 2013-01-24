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    Viva Collection

    Narenciye sıkacağı

    HR2744/40
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
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      Viva Collection Narenciye sıkacağı

      HR2744/40
      Bu ürün için destek alın

      Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

      Meyve suyundaki posa oranını damak tadınıza göre ayarlamak için ayarlanabilir posa seçme mekanizmalı parlak ve renkli Philips narenciye sıkacağı HR2744/40. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 219,99 TL
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      Viva Collection Narenciye sıkacağı

      Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

      Meyve suyundaki posa oranını damak tadınıza göre ayarlamak için ayarlanabilir posa seçme mekanizmalı parlak ve renkli Philips narenciye sıkacağı HR2744/40. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Narenciye sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

        Posasız veya posalı içecekler için narenciye sıkacağı

        • 0,6 L
        • 25 W
        • Posa miktarı ayarı
        • Otomatik yön değiştirme
        Posa miktarı ayarı

        Posa miktarı ayarı

        Posasız veya posalı meyve suyu için.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        600 ml meyve suyu sürahisi

        600 ml meyve suyu sürahisi

        Kablo Saklama

        Kablo Saklama

        Küçük ve kompakt tasarım

        Son derece kompakt tasarımı sayesinde cihaz küçük alanlar ve kutularda saklanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          Mavi desenli parlak beyaz
          Sürahi hariç malzemeler
          PP
          Sürahi malzemesi
          SAN

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet
          Posa miktarı ayarı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Büyük kapasiteli sürahi
          0,6  L
          Kordon uzunluğu
          0,70  m
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          25  W
          Gerilim
          220-240  volt

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