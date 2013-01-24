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Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
Meyve suyundaki posa oranını damak tadınıza göre ayarlamak için ayarlanabilir posa seçme mekanizmalı parlak ve renkli Philips narenciye sıkacağı HR2744/40. Tüm faydaları görün
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Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
Meyve suyundaki posa oranını damak tadınıza göre ayarlamak için ayarlanabilir posa seçme mekanizmalı parlak ve renkli Philips narenciye sıkacağı HR2744/40. Tüm faydaları görün
Narenciye sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Posasız veya posalı meyve suyu için.
Son derece kompakt tasarımı sayesinde cihaz küçük alanlar ve kutularda saklanabilir.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar