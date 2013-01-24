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    Daily Collection

    Narenciye sıkacağı

    HR2737/70
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolayca taze meyve suyu sıkma Kolayca taze meyve suyu sıkma Kolayca taze meyve suyu sıkma
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      Daily Collection Narenciye sıkacağı

      HR2737/70
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolayca taze meyve suyu sıkma

      Bu Philips narenciye sıkacağı ile evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 74,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Daily Collection Narenciye sıkacağı

      Kolayca taze meyve suyu sıkma

      Bu Philips narenciye sıkacağı ile evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün

      Kolayca taze meyve suyu sıkma

      Bu Philips narenciye sıkacağı ile evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 74,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Daily Collection Narenciye sıkacağı

      Kolayca taze meyve suyu sıkma

      Bu Philips narenciye sıkacağı ile evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Narenciye sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolayca taze meyve suyu sıkma

        Bulaşık makinesinde yıkanabilen kompakt narenciye sıkacağı

        • 0,4L
        • 25 W
        • Otomatik yön değiştirme
        • Kablo Saklama
        400 ml meyve suyu sürahisi

        400 ml meyve suyu sürahisi

        Bu meyve suyu sürahisiyle meyve suyunun tazeliğini daha uzun süre koruyun.

        Kablo Saklama

        Kablo Saklama

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Küçük ve kompakt tasarım

        Son derece kompakt tasarımı sayesinde cihaz küçük alanlar ve kutularda saklanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Mavi desenli parlak beyaz
          Ana Malzeme
          PP Plastik
          Malzeme sürahisi
          PP Plastik

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Büyük kapasiteli sürahi
          0,4  L
          Kordon uzunluğu
          1,2  m
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          25  W
          Gerilim
          220-240  volt

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