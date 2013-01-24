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Kolayca taze meyve suyu sıkma
Bu Philips narenciye sıkacağı ile evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca taze meyve suyu sıkma
Bu Philips narenciye sıkacağı ile evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün
Kolayca taze meyve suyu sıkma
Bu Philips narenciye sıkacağı ile evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca taze meyve suyu sıkma
Bu Philips narenciye sıkacağı ile evde sıkılmış lezzetli narenciye suları hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde kolayca saklanır ve tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir, böylece yıkama zamanından tasarruf edersiniz. Tüm faydaları görün
Narenciye sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu meyve suyu sürahisiyle meyve suyunun tazeliğini daha uzun süre koruyun.
Son derece kompakt tasarımı sayesinde cihaz küçük alanlar ve kutularda saklanabilir.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar