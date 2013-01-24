Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik

Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün