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    Viva Collection

    Et kıyma mak.

    HR2726/90
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik
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      Viva Collection Et kıyma mak.

      HR2726/90
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik

      Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 499,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Viva Collection Et kıyma mak.

      Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik

      Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün

      Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik

      Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 499,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Viva Collection Et kıyma mak.

      Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik

      Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Et kıyma mak.

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik

        Üstün motor dakikada 2,7 kg et kıyma performansı için tasarlanmıştır

        • 450 W nominal 1700 W bloke güç
        • 2,7 kg/dk
        • Siyah
        • 2 öğütme, 2 aksesuar
        Sosis doldurma aparatları 12 mm (ince) ve 22 mm (kalın)

        Sosis doldurma aparatları 12 mm (ince) ve 22 mm (kalın)

        2 farklı boyutta tasarlanan sosis doldurma aparatı, farklı türde sonuçlar almanızı sağlar. Daha ince sonuçlar için 12 mm aparatı, daha kalın sonuçlar için 22 mm aparatı kullanın.

        Pratik aksesuar saklama kabı dahildir

        Pratik aksesuar saklama kabı dahildir

        Aksesuar saklama kabı, tüm Philips et kıyma makinesi aksesuarlarını düzenli bir şekilde saklamanıza olanak sağlar.

        Otomatik düzelen bıçak ve vida tertibatı

        Otomatik düzelen bıçak ve vida tertibatı

        Bıçak sadece besleme vidası üzerine doğru şekilde monte edilebilir

        Yenilikçi 2 taraflı temizleme aracı

        Yenilikçi 2 taraflı temizleme aracı

        Yenilikçi 2 taraflı temizleme aracı, temizlik süresini %50 azaltır. Kıymayı hazırladıktan sonra kıyma ızgarasını temizleme aracının üzerine takın ve musluk suyu altında yıkayın. Tıkanmış ızgara deliklerini temizleme derdine son!

        1 dakikada 2,7 kg kıyma kapasitesi.

        1 dakikada 2,7 kg kıyma kapasitesi.

        İçli köfte makinesi birlikte verilir

        İçli köfte makinesi birlikte verilir

        Hijyenik paslanmaz çelik kıyma diskleri (5 mm ve 8 mm).

        Hijyenik paslanmaz çelik kıyma diskleri (5 mm ve 8 mm).

        Toz kapaklı et tepsisi

        Toz kapaklı et tepsisi

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar dahildir

          Paslanmaz çelik ızgara
          5 mm (orta); 8 mm (kalın)
          Bıçak
          evet
          İçli köfte makinesi
          evet
          Sosis doldurma aparatı
          12 mm çap; 22 mm çap
          Aksesuar saklama tepsisi
          evet
          Et tepsisi
          plastik
          Et tepsisi toz kapağı
          evet
          Temizleme aracı
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50  Hz
          Hızlar
          1+ Ters
          Bloke güç
          1700  W
          Nominal güç
          450  W
          Gerilim
          220-240  volt

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