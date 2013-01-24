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Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik
Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik
Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik
Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Birkaç saniye içinde yüksek performanslı kıyma, temizlik
Bu yüksek performanslı Philips Et Kıyma Makinesi, dayanıklı motor, metal besleme vidası, güçlü bıçak ve hijyenik paslanmaz çelik ızgaralar gibi bileşenleri bir arada bulunduracak şekilde tasarlanmıştır. Kıyma hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra yenilikçi temizlik aracıyla zahmetsizce temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Et kıyma mak.
Philips Online Mağaza fiyatı
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2 farklı boyutta tasarlanan sosis doldurma aparatı, farklı türde sonuçlar almanızı sağlar. Daha ince sonuçlar için 12 mm aparatı, daha kalın sonuçlar için 22 mm aparatı kullanın.
Aksesuar saklama kabı, tüm Philips et kıyma makinesi aksesuarlarını düzenli bir şekilde saklamanıza olanak sağlar.
Bıçak sadece besleme vidası üzerine doğru şekilde monte edilebilir
Yenilikçi 2 taraflı temizleme aracı, temizlik süresini %50 azaltır. Kıymayı hazırladıktan sonra kıyma ızgarasını temizleme aracının üzerine takın ve musluk suyu altında yıkayın. Tıkanmış ızgara deliklerini temizleme derdine son!
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