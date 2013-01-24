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    Viva Collection

    ProMix El Blenderi

    HR2644/40
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yiyecekleri hızla hazırlamak için optimize edilmiş kontrol Yiyecekleri hızla hazırlamak için optimize edilmiş kontrol Yiyecekleri hızla hazırlamak için optimize edilmiş kontrol
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      Viva Collection ProMix El Blenderi

      HR2644/40
      Bu ürün için destek alın

      Yiyecekleri hızla hazırlamak için optimize edilmiş kontrol

      Dokunmaya duyarlı hız seçimi ve kolay kullanım için Speedtouch ile optimum yiyecek akışı ve olağanüstü karıştırma sonuçları için ProMix özellikleri bulunan güçlü ve güvenilir 700 W el blenderi. Tek bir tuşla karıştırın, çırpın, doğrayın ve daha fazlasını yapın Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 569,99 TL

      Viva Collection ProMix El Blenderi

      Yiyecekleri hızla hazırlamak için optimize edilmiş kontrol

      Dokunmaya duyarlı hız seçimi ve kolay kullanım için Speedtouch ile optimum yiyecek akışı ve olağanüstü karıştırma sonuçları için ProMix özellikleri bulunan güçlü ve güvenilir 700 W el blenderi. Tek bir tuşla karıştırın, çırpın, doğrayın ve daha fazlasını yapın Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Viva Collection

        Viva Collection

        ProMix El Blenderi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Yiyecekleri hızla hazırlamak için optimize edilmiş kontrol

        Karıştırın, çırpın, doğrayın ve daha fazlasını yapın

        • 700 W, SpeedTouch Teknolojili Turbo
        • ProMix Teknolojisi
        • 2 kat daha iyi karıştırma*
        • %30 daha hızlı*
        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.

        Güvenli ve kolay kullanım için ergonomik olarak tasarlanmış tutma sapı

        Güvenli ve kolay kullanım için ergonomik olarak tasarlanmış tutma sapı

        Ergonomik yumuşak tutma sapı, el blenderinin kullanımı sırasında kolay tutuşa ve hareket ettirmeye olanak sağlayan güvenli bir kavrama sunmak üzere tasarlanmıştır.

        Mükemmel karıştırma sonuçları için 700 W güçlü motor

        Mükemmel karıştırma sonuçları için 700 W güçlü motor

        Güçlü ve güvenilir 700 W motor, neredeyse her türlü malzemenin işlenmesi ve yiyecek hazırlama sırasında harika sonuçlar elde edilmesi için birçok aksesuarla çalışabilir.

        Optimum karıştırma ve çırpma için 1 L ProMix Ölçek

        Optimum karıştırma ve çırpma için 1 L ProMix Ölçek

        Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel dalga şekilli üçgen çubuk başlık kullanan, benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.

        Optimum yiyecek akışı ve karıştırma performansı

        Optimum yiyecek akışı ve karıştırma performansı

        Prestijli Stutgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.

        Kolay takma için tek düğmeyle çıkarma

        Kolay takma için tek düğmeyle çıkarma

        Karıştırma çubuğu ve tüm aksesuarlar tek bir parmak hareketiyle hızlı ve kolay şekilde takılır ve çıkarılır.

        Doğru hızın dokunmaya duyarlı olarak ayarlanması için SpeedTouch Teknolojisi

        Doğru hızın dokunmaya duyarlı olarak ayarlanması için SpeedTouch Teknolojisi

        Dokunmaya duyarlı hız ayarı, siz sıktıkça daha fazla güç sağlar. Sıçramayı önlemek için yavaşça başlayın, her türlü uygulama ve malzeme için gerekli hıza ulaşana dek hızı yavaşça artırın. Tek bir tuşla karıştırın, çırpın, doğrayın ve daha fazlasını yapın.

        Lezzetli ev yapımı pastalar ve küçük kekler için mikser aksesuarı

        Leziz ev yapımı pastalar, hafif ve yumuşak küçük kekler ile iyi kabarmış hamur işleri için yüksek kaliteli paslanmaz çelik çırpıcıları bulunur

        Özel dalga şekli ile benzersiz üçgen çubuk başlığı

        Özel dalga şekli ile benzersiz üçgen çubuk başlığı

        Et, kuruyemiş, peynir ve çikolata gibi gıdalar için XL Doğrayıcı

        Ultra keskin bıçaklı XL doğrayıcı ile büyük miktarlarda et, yeşillik, fındık, peynir, çikolata ve fazlasını saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahil
          • İkili çırpıcı
          • Mikser
          • 2 bıçaklı XL doğrayıcı
          • Ölçekli Sürahi

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Avrupa

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Sökülebilir gövde
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Turbo işlevi
          • Değişken hız

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik spesifikasyonlar

          Geniş ölçekli sürahi
          1  L
          Kordon uzunluğu
          1,2  m
          Frekans
          60  Hz
          Güç
          700  W
          Gerilim
          120  volt

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz ve kırmızı

        • Kaplama

          Aksesuar malzemesi
          SAN plastik
          Çubuk malzemesi
          Metal
          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Ana gövde malzemesi
          ABS plastik

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            Yorumlar

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            • *Domates ve pişmemiş sebzelerle yapılan şirket içi test sonucuna göre çan şekilli bıçak haznesine sahip Philips El blenderine kıyasla
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