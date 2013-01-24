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Yiyecekleri hızla hazırlamak için optimize edilmiş kontrol
Dokunmaya duyarlı hız seçimi ve kolay kullanım için Speedtouch ile optimum yiyecek akışı ve olağanüstü karıştırma sonuçları için ProMix özellikleri bulunan güçlü ve güvenilir 700 W el blenderi. Tek bir tuşla karıştırın, çırpın, doğrayın ve daha fazlasını yapın Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yiyecekleri hızla hazırlamak için optimize edilmiş kontrol
Dokunmaya duyarlı hız seçimi ve kolay kullanım için Speedtouch ile optimum yiyecek akışı ve olağanüstü karıştırma sonuçları için ProMix özellikleri bulunan güçlü ve güvenilir 700 W el blenderi. Tek bir tuşla karıştırın, çırpın, doğrayın ve daha fazlasını yapın Tüm faydaları görün
ProMix El Blenderi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.
Ergonomik yumuşak tutma sapı, el blenderinin kullanımı sırasında kolay tutuşa ve hareket ettirmeye olanak sağlayan güvenli bir kavrama sunmak üzere tasarlanmıştır.
Güçlü ve güvenilir 700 W motor, neredeyse her türlü malzemenin işlenmesi ve yiyecek hazırlama sırasında harika sonuçlar elde edilmesi için birçok aksesuarla çalışabilir.
Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel dalga şekilli üçgen çubuk başlık kullanan, benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.
Prestijli Stutgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.
Karıştırma çubuğu ve tüm aksesuarlar tek bir parmak hareketiyle hızlı ve kolay şekilde takılır ve çıkarılır.
Dokunmaya duyarlı hız ayarı, siz sıktıkça daha fazla güç sağlar. Sıçramayı önlemek için yavaşça başlayın, her türlü uygulama ve malzeme için gerekli hıza ulaşana dek hızı yavaşça artırın. Tek bir tuşla karıştırın, çırpın, doğrayın ve daha fazlasını yapın.
Leziz ev yapımı pastalar, hafif ve yumuşak küçük kekler ile iyi kabarmış hamur işleri için yüksek kaliteli paslanmaz çelik çırpıcıları bulunur
Özel dalga şekli ile benzersiz üçgen çubuk başlığı
Ultra keskin bıçaklı XL doğrayıcı ile büyük miktarlarda et, yeşillik, fındık, peynir, çikolata ve fazlasını saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.
Aksesuarlar
Menşei
Genel özellikler
Servis
Sürdürülebilirlik
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım
Kaplama