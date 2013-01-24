Yiyecekleri hızla hazırlamak için optimize edilmiş kontrol

Dokunmaya duyarlı hız seçimi ve kolay kullanım için Speedtouch ile optimum yiyecek akışı ve olağanüstü karıştırma sonuçları için ProMix özellikleri bulunan güçlü ve güvenilir 700 W el blenderi. Tek bir tuşla karıştırın, çırpın, doğrayın ve daha fazlasını yapın Tüm faydaları görün