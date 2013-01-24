Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün
Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün
ProMix El Blenderi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
El blenderi çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekiller sayesinde karıştırma sırasında sıçramalar ve kirlenme meydana gelmez.
Dayanıklı ve ergonomik tasarım, tüketicilere rahat ve kolay kullanım sunar
Prestijli Stuttgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir
Tek bir düğmeye basarak çeşitli işlevler için aksesuarları kolayca takıp çıkarın.
Krem şanti, mayonez, krep hamuru ve daha fazlası için Philips el blenderi Tek Çırpıcı aksesuarı.
Güçlü 650 W motoru ile günlük ev yapımı yemekleriniz için güçlü karıştırma performansı sunar
Kompakt doğrayıcı aksesuarı ile yeşillik, fındık, peynir, çikolata ve soğan gibi gıdaları kolayca doğrayabilirsiniz.
Aksesuarlar
Menşei
Genel özellikler
Servis
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım
Tasarım özellikleri