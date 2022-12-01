Daha serin bir gezegen için tasarlandı
Şık bir tarz ve kusursuz performans ile sabahları en sevdiğiniz smoothie'nizi hazırlayıp çıkın. Biyo bazlı plastikler* ve geri dönüştürülmüş plastikler*** ile sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha serin bir gezegen için tasarlandı
Şık bir tarz ve kusursuz performans ile sabahları en sevdiğiniz smoothie'nizi hazırlayıp çıkın. Biyo bazlı plastikler* ve geri dönüştürülmüş plastikler*** ile sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Daha serin bir gezegen için tasarlandı
Şık bir tarz ve kusursuz performans ile sabahları en sevdiğiniz smoothie'nizi hazırlayıp çıkın. Biyo bazlı plastikler* ve geri dönüştürülmüş plastikler*** ile sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha serin bir gezegen için tasarlandı
Şık bir tarz ve kusursuz performans ile sabahları en sevdiğiniz smoothie'nizi hazırlayıp çıkın. Biyo bazlı plastikler* ve geri dönüştürülmüş plastikler*** ile sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
5000 Serisi Blender
Toplam:
NutriU uygulamasını indirip yeni blenderinizin yardımıyla en sevdiğiniz içecek, yemek ve atıştırmalıkları nasıl hazırlayacağınıza dair 200'den fazla fikir keşfedin. Aileniz için sağlıklı yemeklerin hazırlaması kolay, talebi fazla olmalıdır. Bu nedenle NutriU uygulamasında, en sevdiğiniz yemeklerden oluşan sağlıklı alternatifler bulabilirsiniz. Sağlıklı çikolatalı tatlılardan besleyici ana yemeklere kadar tüm tariflerimizi lezzetten taviz vermeden sağlıklı olacak şekilde hazırlıyoruz.
ProBlend teknolojisi, pürüzsüz ve topaksız karışımlar için optimum malzeme akışı oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmış 3 temel özelliği bir araya getirir. ProBlend motor, karışım akışını sağlamak ve tüm malzemeleri eşit şekilde karıştırmak için 350 W güç sağlar. ProBlend bıçaklar, gücü ve kesme performansını en üst düzeye çıkarmak için benzersiz bir şekle sahiptir. ProBlend sürahi, malzemeleri sürekli olarak karışım akışına yönlendirmek üzere benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır.
Çıkarılabilir tüm parçalar kolayca durulanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Kolay kullanım: Malzemelerinizi koyun, çevirin, karıştırın ve keyfinize bakın.
Tritan Renew şişe ile smoothie'lerinizi yanınıza alın. BPA içermez, darbeye ve kırılmaya dayanıklıdır. 100 saatlik yıkama döngüsüne dayanacak şekilde tasarlanan bu sürahi aynı zamanda bulaşık makinesinde de yıkanabilir.
Ana gövdesinde biyo bazlı plastikler* ve şişesinde geri dönüştürülmüş plastikler*** kullanılarak sürdürülebilir bir şekilde tasarlanmıştır ve üretim sürecinde CO2 emisyonunu %17'ye kadar azaltır.** Devrim niteliğindeki bu malzeme, mutfağınızda büyük bir etki yaratırken aynı zamanda çevre için de daha olumlu sonuçlar sağlar.
Biyo bazlı plastikler*, ayçiçeği yağı gibi biyolojik ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmiştir. Yemeklerden arta kalan kullanılmış yağ, toplanıp yiyeceklerle temas için uygun hale getirilmek üzere çevre dostu bir işlemle geri dönüştürülmüştür. Blender sürahisi, Tritan Renew ile BPA içermeyen ve her türlü yiyecekle temasa uygun şekilde tasarlanmıştır.
Mutfağınızda dikkatleri üzerine çeken ipek beyaz mat kaplamasıyla sürdürülebilirlik hiç bu kadar şık görünmemişti.
Sakinlik veren renkler ve doğal malzemelerle doğadan ilham alan bir tasarıma sahiptir.
Tasarım
Menşei
Teknik özellikler
Genel özellikler
Servis
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Genel özellikler
Kaplama
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