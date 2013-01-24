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    Dondurma makinesi

    HR2305/80
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ev yapımı dondurmanın tadını çıkarın Ev yapımı dondurmanın tadını çıkarın Ev yapımı dondurmanın tadını çıkarın
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      Dondurma makinesi

      HR2305/80
      Genel Derecelendirme / 5

      Ev yapımı dondurmanın tadını çıkarın

      1,2 litreye kadar yumuşak veya 1 litre sert kıvamlı dondurma yapmak için aile boyu dondurma makinesi. Renkli tarif kitapçığı birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Dondurma makinesi

      Ev yapımı dondurmanın tadını çıkarın

      1,2 litreye kadar yumuşak veya 1 litre sert kıvamlı dondurma yapmak için aile boyu dondurma makinesi. Renkli tarif kitapçığı birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Ev yapımı dondurmanın tadını çıkarın

      1,2 litreye kadar yumuşak veya 1 litre sert kıvamlı dondurma yapmak için aile boyu dondurma makinesi. Renkli tarif kitapçığı birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Dondurma makinesi

      Ev yapımı dondurmanın tadını çıkarın

      1,2 litreye kadar yumuşak veya 1 litre sert kıvamlı dondurma yapmak için aile boyu dondurma makinesi. Renkli tarif kitapçığı birlikte verilir. Tüm faydaları görün

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        Dondurma makinesi

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        Ev yapımı dondurmanın tadını çıkarın

        Sert veya yumuşak kıvamlı dondurma

        • 30 W
        • 1,2 L
        Güçlü soğutma ünitesi

        Güçlü soğutma ünitesi

        Lezzetli ev yapımı dondurma için soğutma ünitesi ve 30 Watt motor.

        Tarif kitapçığı

        Tarif kitapçığı

        Tarif kitabı ile lezzetli dondurma dünyasını keşfedeceksiniz.

        Sert ve yumuşak kıvamlı dondurma

        Sert ve yumuşak kıvamlı dondurma

        Sert ve yumuşak kıvamlı dondurma

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Tarif kitapçığı
          Evet
          Sert ve yumuşak kıvam fonksiyonları
          Evet
          LED işlem hazır sinyali
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          30  W
          Kapasite
          1,2  L
          Donma süresi soğutma ünitesi
          18  saat
          Hazırlama süresi
          20-50  dakika

        • Tasarım

          Hazne
          Plastik PP
          Kapak
          SAN saydam
          Motor muhafazası
          Plastik PP
          Soğutma kabı
          Soğutma kabı
          Karıştırıcı
          PBTP
          Renk
          Sarı çizgili beyaz

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