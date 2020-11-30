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    Viva Collection

    Blender

    HR2156/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın
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      Viva Collection Blender

      HR2156/90
      Genel Derecelendirme / 5

      Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın

      ProBlend5 teknolojisi sayesinde lezzetli buzlu içecekler ve smoothie'ler hazırlamak için saniyeler içinde buz kırın. Neredeyse kırılmaz Duravita Tritan sürahi, şeffaf malzemeden üretilmiştir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 479,99 TL

      Viva Collection Blender

      Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın

      ProBlend5 teknolojisi sayesinde lezzetli buzlu içecekler ve smoothie'ler hazırlamak için saniyeler içinde buz kırın. Neredeyse kırılmaz Duravita Tritan sürahi, şeffaf malzemeden üretilmiştir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tüm faydaları görün

      Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın

      ProBlend5 teknolojisi sayesinde lezzetli buzlu içecekler ve smoothie'ler hazırlamak için saniyeler içinde buz kırın. Neredeyse kırılmaz Duravita Tritan sürahi, şeffaf malzemeden üretilmiştir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 479,99 TL

      Viva Collection Blender

      Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın

      ProBlend5 teknolojisi sayesinde lezzetli buzlu içecekler ve smoothie'ler hazırlamak için saniyeler içinde buz kırın. Neredeyse kırılmaz Duravita Tritan sürahi, şeffaf malzemeden üretilmiştir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör blender

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Blender

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın

        ProBlend 5 ile %20 daha hızlı buz kırın

        • 600 W
        • ProBlend 5
        • 2 L Tritan sürahi
        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Ayarlanabilir hız

        Ayarlanabilir hız ayarıyla farklı hızlarda karıştırın.

        ProBlend5 ile saniyeler içinde buz kırın

        ProBlend5 teknolojili bıçaklar, buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlamanız için saniyeler içinde buz kırmanıza olanak tanır.

        Duravita Tritan sürahi: Kokusu yoktur veya leke oluşmaz

        Tritan sürahi kopolyesterden üretilmiştir ve kırılması neredeyse imkansızdır. Kokusu yoktur veya leke oluşmaz. Favori smoothie'niz için ideal muhafaza özelliğine sahiptir.

        Güçlü 600 W motor

        En sevdiğiniz smoothie'yi karıştırmak için güçlü 600 W motor.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Kaymaz ayak

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          600  W

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