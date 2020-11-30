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Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın
ProBlend5 teknolojisi sayesinde lezzetli buzlu içecekler ve smoothie'ler hazırlamak için saniyeler içinde buz kırın. Neredeyse kırılmaz Duravita Tritan sürahi, şeffaf malzemeden üretilmiştir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın
ProBlend5 teknolojisi sayesinde lezzetli buzlu içecekler ve smoothie'ler hazırlamak için saniyeler içinde buz kırın. Neredeyse kırılmaz Duravita Tritan sürahi, şeffaf malzemeden üretilmiştir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tüm faydaları görün
Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın
ProBlend5 teknolojisi sayesinde lezzetli buzlu içecekler ve smoothie'ler hazırlamak için saniyeler içinde buz kırın. Neredeyse kırılmaz Duravita Tritan sürahi, şeffaf malzemeden üretilmiştir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın
ProBlend5 teknolojisi sayesinde lezzetli buzlu içecekler ve smoothie'ler hazırlamak için saniyeler içinde buz kırın. Neredeyse kırılmaz Duravita Tritan sürahi, şeffaf malzemeden üretilmiştir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tüm faydaları görün