Buzlu mükemmel smoothie'ler hazırlayın

ProBlend5 teknolojisi sayesinde lezzetli buzlu içecekler ve smoothie'ler hazırlamak için saniyeler içinde buz kırın. Neredeyse kırılmaz Duravita Tritan sürahi, şeffaf malzemeden üretilmiştir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir. Tüm faydaları görün