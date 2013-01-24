Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay

Philips Daily Collection Blender smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için size 400 W motor, 1,5 L hazne ve ProBlend 4 bıçağı bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay! Tüm faydaları görün