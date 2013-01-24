Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Daily Collection

    Blender

    HR2105/90
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay
      -{discount-value}

      Daily Collection Blender

      HR2105/90
      Bu ürün için destek alın

      Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay

      Philips Daily Collection Blender smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için size 400 W motor, 1,5 L hazne ve ProBlend 4 bıçağı bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Daily Collection Blender

      Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay

      Philips Daily Collection Blender smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için size 400 W motor, 1,5 L hazne ve ProBlend 4 bıçağı bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay! Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör blender

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Daily Collection

        Daily Collection

        Blender

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay

        Ekstra yüksek güç ve bıçak ile

        • 400 W
        • 1,5 L cam hazne
        • 2 hız ayarlı ve darbe düğmeli
        • ProBlend 4
        Güçlü 400 W motor

        Güçlü 400 W motor

        Kolay karıştırma için güçlü 400 W motor

        Etkili öğütme ve karıştırma için ProBlend 4 bıçak

        Etkili öğütme ve karıştırma için ProBlend 4 bıçak

        Yeni tasarım bıçak malzemeleri etkili bir şekilde karıştırarak ve keserek kendiniz ve aileniz için mükemmel içecekler hazırlamanızı sağlar.

        Yüksek kaliteli cam hazne, çizilmeleri ve kokuları önler

        Yüksek kaliteli cam hazne, çizilmeleri ve kokuları önler

        Yüksek kaliteli cam hazne, çizilmeleri ve kokuları önler. 1,5 litrelik haznenin çalışma kapasitesi 1,25 litredir.

        Yeni sürahi ucu tasarımıyla karışımları kolayca dökün

        Yeni sürahi ucu tasarımıyla karışımları kolayca dökün

        Yeni sürahi ucu, bardağa doldurduktan sonra sızıntı olmasını önleyecektir.

        Yumuşak ve sert gıdalar için farklı hızlar

        Yumuşak ve sert gıdalar için farklı hızlar

        Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırabilirsiniz.

        Daha iyi karıştırmak ve öğütmek için darbe ayarı

        Daha iyi karıştırmak ve öğütmek için darbe ayarı

        Karıştırma derecesini ve süreyi kolayca kontrol etmek için "Darbe" modunu kullanabilirsiniz.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Blenderin kullanıma hazır olduğunu belirten kilit göstergesi

        Blenderin kullanıma hazır olduğunu belirten kilit göstergesi

        Bu basit ve kolay fark edilebilir kilit göstergesi, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceği zamanı bildirir.

        Entegre kordon saklama bölümü

        Entegre kordon saklama bölümü

        Blender gövdesinin altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden tasarruf edin.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          Siyah
          Blender sürahisi malzemesi
          Sodalime cam
          Ana Malzeme
          PP
          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik

        • Genel özellikler

          Hız ayarı
          2 ve darbe düğmesi
          Kablo Saklama
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          400  W
          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50/60  Hz
          Maksimum Hazne Kapasitesi
          1,5 L
          Etkili hazne kapasitesi
          1,25  L
          Kordon uzunluğu
          0,85  m

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi