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Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay
Philips Daily Collection Blender smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için size 400 W motor, 1,5 L hazne ve ProBlend 4 bıçağı bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay! Tüm faydaları görün
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Taptaze smoothie ve yemekler hazırlamak çok kolay
Philips Daily Collection Blender smoothie ve yiyecek hazırlarken mükemmel sonuçlar almanız için size 400 W motor, 1,5 L hazne ve ProBlend 4 bıçağı bir arada sunar. Zorlu karıştırma işlemleri artık çok kolay! Tüm faydaları görün
Blender
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kolay karıştırma için güçlü 400 W motor
Yeni tasarım bıçak malzemeleri etkili bir şekilde karıştırarak ve keserek kendiniz ve aileniz için mükemmel içecekler hazırlamanızı sağlar.
Yüksek kaliteli cam hazne, çizilmeleri ve kokuları önler. 1,5 litrelik haznenin çalışma kapasitesi 1,25 litredir.
Yeni sürahi ucu, bardağa doldurduktan sonra sızıntı olmasını önleyecektir.
Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırabilirsiniz.
Karıştırma derecesini ve süreyi kolayca kontrol etmek için "Darbe" modunu kullanabilirsiniz.
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Bu basit ve kolay fark edilebilir kilit göstergesi, cihazın güvenli bir şekilde kullanılabileceği zamanı bildirir.
Blender gövdesinin altındaki kullanışlı kablo saklama sistemi sayesinde yerden tasarruf edin.
2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar