Pütürsüz en iyi blender sonuçları

ProBlend 6 bıçaklı kesiciye ve 800 W motora sahip Philips blender, meyve ve sebzelerden buza kadar neredeyse her malzemenin üstesinden gelir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün