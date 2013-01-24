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Pütürsüz en iyi blender sonuçları
ProBlend 6'ya ve 800 W motora sahip Philips blender, meyve/sebzelerden buza kadar neredeyse her şeyin üstesinden gelir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pütürsüz en iyi blender sonuçları
ProBlend 6'ya ve 800 W motora sahip Philips blender, meyve/sebzelerden buza kadar neredeyse her şeyin üstesinden gelir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün
Pütürsüz en iyi blender sonuçları
ProBlend 6'ya ve 800 W motora sahip Philips blender, meyve/sebzelerden buza kadar neredeyse her şeyin üstesinden gelir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Pütürsüz en iyi blender sonuçları
ProBlend 6'ya ve 800 W motora sahip Philips blender, meyve/sebzelerden buza kadar neredeyse her şeyin üstesinden gelir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün
Blender
Toplam:
Sürahinin merkezinin dışında bulunan bıçak, malzemeleri çalkalayarak en etkili şekilde karıştırır.
Bu Philips blender etkili öğütme, karıştırma ve parçalama için güçlü 800 W motora sahiptir.
2 L sürahi, çizilmeyen ve sıcak malzemelerin işlenmesini sağlayan yüksek kaliteli camdan yapılmıştır.
Bu eşsiz kontrol düğmesiyle blenderi istediğiniz hıza ayarlayın.
Önceden programlanmış sırayı çalıştıran motor, tek düğmeye basarak kolayca buz kırmanızı sağlar
Kullanımı dilediğiniz gibi kontrol etmeniz için darbe düğmesi ve bir kez basarak en lezzetli smoothie'leri hazırlamak için smoothie düğmesi.
Philips blenderin bu kullanışlı spatulasıyla malzemeleri karıştırırken güvenle çalkalayabilirsiniz.
En etkili şekilde meyve karıştırmak, sebze kesmek ve buz kırmak için yenilikçi ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender.
Tasarım
Teknik özellikler
Kaplama
Genel özellikler