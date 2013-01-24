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    Avance Collection

    Blender

    HR2096/00
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Pütürsüz en iyi blender sonuçları Pütürsüz en iyi blender sonuçları Pütürsüz en iyi blender sonuçları
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      Avance Collection Blender

      HR2096/00
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Pütürsüz en iyi blender sonuçları

      ProBlend 6'ya ve 800 W motora sahip Philips blender, meyve/sebzelerden buza kadar neredeyse her şeyin üstesinden gelir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Avance Collection Blender

      Pütürsüz en iyi blender sonuçları

      ProBlend 6'ya ve 800 W motora sahip Philips blender, meyve/sebzelerden buza kadar neredeyse her şeyin üstesinden gelir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün

      Pütürsüz en iyi blender sonuçları

      ProBlend 6'ya ve 800 W motora sahip Philips blender, meyve/sebzelerden buza kadar neredeyse her şeyin üstesinden gelir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Avance Collection Blender

      Pütürsüz en iyi blender sonuçları

      ProBlend 6'ya ve 800 W motora sahip Philips blender, meyve/sebzelerden buza kadar neredeyse her şeyin üstesinden gelir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Blender

        Toplam:

        Pütürsüz en iyi blender sonuçları

        %50 daha ince sonuç* için ProBlend 6 teknolojisi

        • 800 W
        • 2 L cam sürahi
        • spatulalı
        • ProBlend 6
        Malzemeleri daha etkili karıştırma için benzersiz merkez dışı sürahi tasarımı

        Malzemeleri daha etkili karıştırma için benzersiz merkez dışı sürahi tasarımı

        Sürahinin merkezinin dışında bulunan bıçak, malzemeleri çalkalayarak en etkili şekilde karıştırır.

        Güçlü 800 W motor

        Güçlü 800 W motor

        Bu Philips blender etkili öğütme, karıştırma ve parçalama için güçlü 800 W motora sahiptir.

        Maks 2 L (malzeme ile 1,5L) yüksek kaliteli cam sürahi

        Maks 2 L (malzeme ile 1,5L) yüksek kaliteli cam sürahi

        2 L sürahi, çizilmeyen ve sıcak malzemelerin işlenmesini sağlayan yüksek kaliteli camdan yapılmıştır.

        Işıklı ekranlı değişken hız kontrolü

        Işıklı ekranlı değişken hız kontrolü

        Bu eşsiz kontrol düğmesiyle blenderi istediğiniz hıza ayarlayın.

        Programlı buz kırma fonksiyonu

        Programlı buz kırma fonksiyonu

        Önceden programlanmış sırayı çalıştıran motor, tek düğmeye basarak kolayca buz kırmanızı sağlar

        Tek dokunuşla darbe ve smoothie düğmesi

        Tek dokunuşla darbe ve smoothie düğmesi

        Kullanımı dilediğiniz gibi kontrol etmeniz için darbe düğmesi ve bir kez basarak en lezzetli smoothie'leri hazırlamak için smoothie düğmesi.

        Malzemelerin kolay karıştırılması için spatula

        Malzemelerin kolay karıştırılması için spatula

        Philips blenderin bu kullanışlı spatulasıyla malzemeleri karıştırırken güvenle çalkalayabilirsiniz.

        Etkili karıştırma ve kesme için ProBlend 6 bıçaklı kesici

        Etkili karıştırma ve kesme için ProBlend 6 bıçaklı kesici

        En etkili şekilde meyve karıştırmak, sebze kesmek ve buz kırmak için yenilikçi ProBlend 6 teknolojisine sahip Philips blender.

        Sökülebilir bıçak sayesinde kolay temizlik

        Sökülebilir bıçak sayesinde kolay temizlik

        Ana ünite dışında tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Ana ünite dışında tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Color
          Platin

        • Teknik özellikler

          Büyük kapasiteli sürahi
          2 L
          Frequency
          50/60 Hz
          Capacity jar
          2 L
          Etkili kapasite
          1,5 L
          Power
          800 W
          Voltage
          220-240 V
          Cord length
          1 m

        • Kaplama

          Material blade
          Paslanmaz çelik
          Material jar
          Cam
          Material of main body
          Alüminyum

        • Genel özellikler

          Product features
          • Kablo Saklama
          • Kaymaz ayak
          Number of speed settings
          4

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