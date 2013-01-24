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Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç
Anodize alüminyum Philips blender HR2094/00, 750 W gücündeki motoruyla meyve sebzeden buza, hemen her malzeme için kullanılabilir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç
Anodize alüminyum Philips blender HR2094/00, 750 W gücündeki motoruyla meyve sebzeden buza, hemen her malzeme için kullanılabilir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün
Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç
Anodize alüminyum Philips blender HR2094/00, 750 W gücündeki motoruyla meyve sebzeden buza, hemen her malzeme için kullanılabilir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç
Anodize alüminyum Philips blender HR2094/00, 750 W gücündeki motoruyla meyve sebzeden buza, hemen her malzeme için kullanılabilir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün
Blender
Toplam:
Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.
Bu Philips blender ile tek düğmeye basarak kolayca buz kırın.
Bu eşsiz kontrol düğmesiyle blenderi istediğiniz hıza ayarlayın.
Bu dayanıklı, son derece keskin Philips blender bıçakları doğrama ve karıştırma için mükemmeldir.
Bu rahat kullanımlı filtre ile tohum ve posaların meyve suyunuza karışmasını engelleyebilirsiniz.
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Özel smoothie fonksiyonu sayesinde blender en güzel smoothieleri hazırlar.
Tasarım
Tasarım özellikleri
Servis
Teknik özellikler
Genel özellikler
Sürdürülebilirlik