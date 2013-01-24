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    Aluminium Collection

    Blender

    HR2094/00
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç
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      Aluminium Collection Blender

      HR2094/00
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç

      Anodize alüminyum Philips blender HR2094/00, 750 W gücündeki motoruyla meyve sebzeden buza, hemen her malzeme için kullanılabilir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aluminium Collection Blender

      Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç

      Anodize alüminyum Philips blender HR2094/00, 750 W gücündeki motoruyla meyve sebzeden buza, hemen her malzeme için kullanılabilir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün

      Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç

      Anodize alüminyum Philips blender HR2094/00, 750 W gücündeki motoruyla meyve sebzeden buza, hemen her malzeme için kullanılabilir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aluminium Collection Blender

      Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç

      Anodize alüminyum Philips blender HR2094/00, 750 W gücündeki motoruyla meyve sebzeden buza, hemen her malzeme için kullanılabilir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün

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        Aluminium Collection

        Aluminium Collection

        Blender

        Toplam:

        Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç

        Hassas hızlı 750 W motor

        • 750W
        • 2 L cam sürahi
        • filtreli
        • Hız seçenekleri ve darbe düğmesi
        Kolay temizlenebilen sökülebilir bıçak ünitesi

        Kolay temizlenebilen sökülebilir bıçak ünitesi

        Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.

        Buz kırma düğmesi

        Buz kırma düğmesi

        Bu Philips blender ile tek düğmeye basarak kolayca buz kırın.

        Işıklı ekranlı değişken hız kontrolü

        Işıklı ekranlı değişken hız kontrolü

        Bu eşsiz kontrol düğmesiyle blenderi istediğiniz hıza ayarlayın.

        Dayanıklı tırtıklı bıçaklar

        Dayanıklı tırtıklı bıçaklar

        Bu dayanıklı, son derece keskin Philips blender bıçakları doğrama ve karıştırma için mükemmeldir.

        Daha temiz meyve suyu için filtre

        Daha temiz meyve suyu için filtre

        Bu rahat kullanımlı filtre ile tohum ve posaların meyve suyunuza karışmasını engelleyebilirsiniz.

        Darbe fonksiyonu

        .

        Özel smoothie fonksiyonu

        Özel smoothie fonksiyonu sayesinde blender en güzel smoothieleri hazırlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Titanyum

        • Tasarım özellikleri

          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Teknik özellikler

          Güç
          750 W
          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50/60 Hz

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Entegre kablo yuvası
          • Kaymaz ayak
          • Darbeli
          • Değişken hız

        • Sürdürülebilirlik

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt
          Ambalaj
          &gt; %90 geri dönüşümlü malzeme

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