Üstün karıştırma ve parçalama için ekstra güç

Anodize alüminyum Philips blender HR2094/00, 750 W gücündeki motoruyla meyve sebzeden buza, hemen her malzeme için kullanılabilir. Çoklu hız özelliğiyle her kıvamda karıştırır, parçalar ve keser. Tüm faydaları görün