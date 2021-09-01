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    Series 3000

    Blender ProBlend Teknolojisi, 450 W, 1,9 l

    HR2041/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • 45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar* 45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar* 45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*
      -{discount-value}

      Series 3000 Blender ProBlend Teknolojisi, 450 W, 1,9 l

      HR2041/00
      Genel Derecelendirme / 5

      45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*

      450 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün

      Series 3000 Blender ProBlend Teknolojisi, 450 W, 1,9 l

      45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*

      450 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün

      45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*

      450 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün

      Series 3000 Blender ProBlend Teknolojisi, 450 W, 1,9 l

      45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*

      450 W gücü ve bıçak performansı ile buz kırmaya kadar tüm malzemelerinizin üstesinden gelerek ihtiyacınız olan performansı sunmak ve günlük karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Minimum çabayla kısa sürede mükemmel bir kıvam elde edin. Tüm faydaları görün

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        Series 3000

        Series 3000

        Blender ProBlend Teknolojisi, 450 W, 1,9 l

        - {discount-value}

        Toplam:

        45 saniyede topaksız, pürüzsüz karışımlar*

        Benzersiz ProBlend sistemi

        • ProBlend sistemi
        • 1,9 l Maksimum Kapasite
        • 1 l Etkili Kapasite
        • 1 Hız ayarı + darbe
        • Plastik Sürahi
        Kolay kullanım için ergonomik ve sağlam tasarım

        Kolay kullanım için ergonomik ve sağlam tasarım

        Her türlü mutfağa uygun boyutta olan bu tasarım, hem ergonomik hem de sağlam olmasının yanı sıra modern ve şık görünüm için özel olarak düşünülerek hazırlanmıştır. Sürahi şekli sayesinde kolayca tutulur ve döner düğmesi kullanım kolaylığı sağlar.

        Benzersiz ProBlend sistemi mükemmel bir kıvam sunar

        Benzersiz ProBlend sistemi mükemmel bir kıvam sunar

        Benzersiz ProBlend sistemi, yalnızca 45 saniyede topaksız ve pürüzsüz bir karışım* sağlamak için özel olarak tasarlanmış 3 teknolojiyi mükemmel bir şekilde bir araya getirir. 450 W güç motoru, karışımın akış yönünü ayarlayarak tüm malzemelerinizin eşit bir şekilde döndürülmesini sağlarken yenilikçi bıçak tasarımı, kesim alanını olabildiğince artıracak şekilde özel olarak şekillendirilmiştir. Üstelik tüm bunlara ek olarak sürahi de, malzemeleri tekrar karışım akışına yönlendirmek üzere benzersiz çıkıntılı şeritlerle tasarlanmıştır.

        Yalnızca 45 saniyede buzu ince parçalar haline getirir**

        Yalnızca 45 saniyede buzu ince parçalar haline getirir**

        ProBlend sistemini ve Darbe ayarını kullanarak buz küplerini yalnızca 45 saniyede ince parçalar haline getirin**. En sevdiğiniz soğuk içecekler, smoothie'ler ve özel tatlılar için mükemmeldir.

        Kullanabileceğiniz 1 hız ayarı + farklı Darbe ayarları

        Kullanabileceğiniz 1 hız ayarı + farklı Darbe ayarları

        Kullanabileceğiniz 1 hız + Darbe ayarıyla çeşitli içecekler ve en sevdiğiniz yemeklerin malzemelerini hızlı bir şekilde hazırlayın. Bu ürünü yeşillikleri, baharatları ve sebzeleri harmanlamak, kahveleri öğütmek ve hatta lezzetli soğuk smoothie'ler hazırlamak için buz parçalamak gibi birçok amaçla kullanabilirsiniz.

        Boyutu ailenizin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan büyük sürahi

        Boyutu ailenizin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan büyük sürahi

        1 l'lik etkili kapasitesi sayesinde 5 kişilik (bardak hacminin 200 ml olduğu varsayılmıştır) içecek hazırlayabilirsiniz.***

        Ailenizin en sevdiği sağlıklı ve lezzetli tarifler için NutriU uygulamasını indirin

        Ailenizin en sevdiği sağlıklı ve lezzetli tarifler için NutriU uygulamasını indirin

        NutriU uygulamasını indirip yeni blenderinizin yardımıyla en sevdiğiniz içecek, yemek ve atıştırmalıkları nasıl hazırlayacağınıza dair 200'den fazla fikir keşfedin. Aileniz için sağlıklı yemeklerin hazırlaması kolay, talebi fazla olmalıdır. Bu nedenle NutriU uygulamasında, en sevdiğiniz yemeklerden oluşan sağlıklı alternatifler bulabilirsiniz. Sağlıklı çikolatalı tatlılardan besleyici ana yemeklere kadar tüm tariflerimizi lezzetten taviz vermeden sağlıklı olacak şekilde hazırlıyoruz.

        MTP sensörü motorun aşırı ısınmasını önler

        MTP sensörü motorun aşırı ısınmasını önler

        Özel Motor Termal Koruma (MTP) sensörü, motorun aşırı ısınmasını önlemek için tasarlanmıştır ve kullanım sırasında aşırı akım durumuna karşı cihazı korur.

        Dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklar

        Dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklar

        Dayanıklı paslanmaz çelik bıçaklar keskinliğini korur ve daha uzun süre paslanmadan veya kararmadan kullanılabilir.

        Kullanım sırasında titreşimin önlenmesi için vakumlu ayaklar

        Kullanım sırasında titreşimin önlenmesi için vakumlu ayaklar

        Blender, kullanım sırasında denge sağlayan ve titreşimi önleyen vakumlu ayaklara sahiptir.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        Blender, içinizin daha da rahat etmesi için 2 yıl garantilidir.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik özellikler

          Güç
          450  W
          Etkili kapasite
          1  L

        • Genel özellikler

          Hız Kullanıcı Arabirimi
          Döner Düğme

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          164x192x377  mm

        • Genel özellikler

          Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          Evet
          Ürün özellikleri
          • 4 yıldızlı paslanmaz çelik bıçaklı Problend teknolojisi
          • Dayanıklılık: Motor Termal Koruma sensörü
          • Temizlemesi kolay: Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Sürahi hacmi: 1,9 l maksimum kapasite
          • Sürahi hacmi: 1 l etkin kapasite
          • Hız ayarları: 1 hız ayarı+darbe
          • Saklaması kolay: Entegre güç kablosu saklama
          • Titremez: Emme ayağı
          • Sürahi malzemesi: Plastik

        • Kaplama

          Gövde malzemesi
          Plastic
          Sürahi malzemesi
          Plastic
          Bıçak malzemesi
          Stainless steel

        • Servis

          Garanti
          Dünya çapında 2 yıl garanti

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            Yorumlar

            • * Çeşitli tariflerde MAX modunda test edilmiştir
            • **DARBE modunda 8 buz küpü (2,5x2,5x2,5 cm) ile test edilmiştir
            • *** Bardak hacminin 200 ml olduğu düşünülürse
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