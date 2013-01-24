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Her mutfakla mükemmel uyumlu
Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi Philips blenderin tabanına oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar. 5 bıçaklı kesicisi ve 400 W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her mutfakla mükemmel uyumlu
Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi Philips blenderin tabanına oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar. 5 bıçaklı kesicisi ve 400 W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün
Her mutfakla mükemmel uyumlu
Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi Philips blenderin tabanına oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar. 5 bıçaklı kesicisi ve 400 W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her mutfakla mükemmel uyumlu
Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi Philips blenderin tabanına oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar. 5 bıçaklı kesicisi ve 400 W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün
Kompakt Blender
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sürahi tabanın üzerine oturduğundan, normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar.
Bu güçlendirilmiş plastik hazne asla kırılmaz.
5 bıçaklı tırtıklı kesici sayesinde zahmetsizce kesin, doğrayın ve karıştırın.
Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.
2 yıl boyunca tam garantili.
Bu rahat kullanımlı filtre ile tohum ve posaların meyve suyunuza karışmasını engelleyebilirsiniz.
Kahve çekirdeği, kuru sebze, biber ve karabiber gibi ıslak ve kuru malzemeleri saniyeler içinde öğütmek için bu Philips blenderin el değirmeni aksesuarını kullanın.
Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırın.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar