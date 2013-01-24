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Her mutfakla mükemmel uyumlu
Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi tabanın üzerine oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar ve saklaması son derece kolaydır. 5 bıçaklı kesicisi ve 400W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her mutfakla mükemmel uyumlu
Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi tabanın üzerine oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar ve saklaması son derece kolaydır. 5 bıçaklı kesicisi ve 400W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün
Her mutfakla mükemmel uyumlu
Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi tabanın üzerine oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar ve saklaması son derece kolaydır. 5 bıçaklı kesicisi ve 400W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her mutfakla mükemmel uyumlu
Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi tabanın üzerine oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar ve saklaması son derece kolaydır. 5 bıçaklı kesicisi ve 400W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün
Kompakt Blender
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sürahi tabanın üzerine oturduğundan, normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar.
Bu güçlendirilmiş plastik hazne asla kırılmaz.
Blenderinizi mutfağınızda pratik bir şekilde saklamak için muhafaza içerisinde kablo saklama özelliği.
5 bıçaklı tırtıklı kesici sayesinde zahmetsizce kesin, doğrayın ve karıştırın.
Bu Philips blenderle soya sütü veya çekirdeksiz meyve suyunu kolayca karıştırın.
Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.
2 yıl boyunca tam garantili.
Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırın.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar