Her mutfakla mükemmel uyumlu

Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi tabanın üzerine oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar ve saklaması son derece kolaydır. 5 bıçaklı kesicisi ve 400W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün