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    Blender

    HR2020/70
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her mutfakla mükemmel uyumlu Her mutfakla mükemmel uyumlu Her mutfakla mükemmel uyumlu
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      Blender

      HR2020/70
      Genel Derecelendirme / 5

      Her mutfakla mükemmel uyumlu

      Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi Philips blenderin tabanına oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar. 5 bıçaklı kesicisi ve 400 W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Blender

      Her mutfakla mükemmel uyumlu

      Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi Philips blenderin tabanına oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar. 5 bıçaklı kesicisi ve 400 W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün

      Her mutfakla mükemmel uyumlu

      Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi Philips blenderin tabanına oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar. 5 bıçaklı kesicisi ve 400 W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Blender

      Her mutfakla mükemmel uyumlu

      Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi Philips blenderin tabanına oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar. 5 bıçaklı kesicisi ve 400 W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün

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      Tümünü gör blender

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        Blender

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        Toplam:

        Her mutfakla mükemmel uyumlu

        Saklamayı kolaylaştıran kompakt blender

        • 400 W
        • 1,75 L plastik sürahi
        • 2 hız ayarlı ve darbe düğmeli
        • Kolay saklama
        Sürahiyi tabanın üzerinde saklayın

        Sürahiyi tabanın üzerinde saklayın

        Sürahi tabanın üzerine oturduğundan, normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar.

        Kırılmaya karşı dayanıklı sürahi

        Kırılmaya karşı dayanıklı sürahi

        Bu güçlendirilmiş plastik hazne asla kırılmaz.

        Kablo Saklama

        Kablo Saklama

        Blenderinizi mutfağınızda pratik bir şekilde saklamak için muhafaza içerisinde kablo saklama özelliği.

        Tırtıklı bıçak

        Tırtıklı bıçak

        5 bıçaklı tırtıklı kesici sayesinde zahmetsizce kesin, doğrayın ve karıştırın.

        Takılıp çıkarılabilir bıçak

        Takılıp çıkarılabilir bıçak

        Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        2 yıl boyunca tam garantili.

        Tırtıklı bıçak

        Tırtıklı bıçak

        Çoklu hız ayarı

        Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırın.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Mavi desenli beyaz
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Malzeme blender haznesi
          SAN
          Ana Malzeme
          PP

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kapasiteli blender haznesi
          1,75  L
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          400  W
          Gerilim
          220-240  volt

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