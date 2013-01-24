Her mutfakla mükemmel uyumlu

Bu blender dünyanın en kompakt tam boy blenderidir. Geniş saklama haznesi Philips blenderin tabanına oturarak normal blenderlerin yarısı kadar yer kaplar. 5 bıçaklı kesicisi ve 400 W motoru sayesinde performansı da aynı düzeyde etkileyicidir Tüm faydaları görün