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Bu Philips blender, mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 litrelik hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zorlu karıştırma işleri daha kolay
Bu Philips blender, mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 litrelik hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün
Zorlu karıştırma işleri daha kolay
Bu Philips blender, mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 litrelik hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zorlu karıştırma işleri daha kolay
Bu Philips blender, mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 litrelik hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün
Blender
Philips Online Mağaza fiyatı
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5 bıçaklı tırtıklı kesici sayesinde zahmetsizce kesin, doğrayın ve karıştırın.
Kahve çekirdeği, kuru sebze, biber ve karabiber gibi ıslak ve kuru malzemeleri saniyeler içinde öğütmek için bu Philips blenderin el değirmeni aksesuarını kullanın.
Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.
2 yıl boyunca tam garantili.
Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırın.
Bu yüksek kaliteli cam hazne çizikleri ve kokuyu önler.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar