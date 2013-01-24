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    Daily Collection

    Blender

    HR2011/70
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zorlu karıştırma işleri daha kolay Zorlu karıştırma işleri daha kolay Zorlu karıştırma işleri daha kolay
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      Daily Collection Blender

      HR2011/70
      Genel Derecelendirme / 5

      Zorlu karıştırma işleri daha kolay

      Bu Philips blender, mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 litrelik hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Daily Collection Blender

      Zorlu karıştırma işleri daha kolay

      Bu Philips blender, mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 litrelik hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün

      Zorlu karıştırma işleri daha kolay

      Bu Philips blender, mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 litrelik hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Daily Collection Blender

      Zorlu karıştırma işleri daha kolay

      Bu Philips blender, mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 litrelik hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Blender

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        Zorlu karıştırma işleri daha kolay

        5 bıçaklı kesici ve 350 W motora sahip blender

        • 350 W
        • 2 L cam sürahi
        • öğütücülü
        • 2 hız ayarlı ve darbe düğmeli
        Tırtıklı bıçak

        Tırtıklı bıçak

        5 bıçaklı tırtıklı kesici sayesinde zahmetsizce kesin, doğrayın ve karıştırın.

        Malzemeleri saniyeler içinde öğüten el değirmeni

        Malzemeleri saniyeler içinde öğüten el değirmeni

        Kahve çekirdeği, kuru sebze, biber ve karabiber gibi ıslak ve kuru malzemeleri saniyeler içinde öğütmek için bu Philips blenderin el değirmeni aksesuarını kullanın.

        Takılıp çıkarılabilir bıçak

        Takılıp çıkarılabilir bıçak

        Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        2 yıl boyunca tam garantili.

        Çoklu hız ayarı

        Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırın.

        Yüksek kaliteli cam hazne

        Bu yüksek kaliteli cam hazne çizikleri ve kokuyu önler.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Filtre
          Evet
          Öğütücü
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Mavi desenli beyaz
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Malzeme blender haznesi
          Cam
          Ana Malzeme
          PP

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Hız ayarı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kapasiteli blender haznesi
          0,4  L
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          350  W
          Gerilim
          220-240  volt

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