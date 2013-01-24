Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Daily Collection

    Blender

    HR2010/70
    Genel Derecelendirme / 5
    • Zorlu karıştırma işleri daha kolay Zorlu karıştırma işleri daha kolay Zorlu karıştırma işleri daha kolay
      -{discount-value}

      Daily Collection Blender

      HR2010/70
      Genel Derecelendirme / 5

      Zorlu karıştırma işleri daha kolay

      Bu blender size mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 L hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Daily Collection Blender

      Zorlu karıştırma işleri daha kolay

      Bu blender size mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 L hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün

      Zorlu karıştırma işleri daha kolay

      Bu blender size mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 L hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Daily Collection Blender

      Zorlu karıştırma işleri daha kolay

      Bu blender size mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 L hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör blender

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Daily Collection

        Daily Collection

        Blender

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Zorlu karıştırma işleri daha kolay

        5 bıçaklı kesici ve 350 W motor

        • 350 W
        • 1,5 L cam hazne
        • öğütücülü
        • 2 hız ayarlı ve darbe düğmeli
        Yüksek kaliteli cam hazne

        Yüksek kaliteli cam hazne

        Bu yüksek kaliteli cam hazne çizikleri ve kokuyu önler.

        Takılıp çıkarılabilir bıçak

        Takılıp çıkarılabilir bıçak

        Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.

        Yumuşak ve katı malzemeler için farklı hızlar

        Yumuşak ve katı malzemeler için farklı hızlar

        Bu Philips blender çeşitli ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve derecelerde malzemeleri karıştırır.

        Dayanıklı tırtıklı bıçaklar

        Dayanıklı tırtıklı bıçaklar

        Bu dayanıklı, son derece keskin Philips blender bıçakları doğrama ve karıştırma için mükemmeldir.

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        2 yıl boyunca tam garantili.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Mavi desenli beyaz
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Malzeme blender haznesi
          Cam
          Ana Malzeme
          PP

        • Genel özellikler

          Hız ayarı
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          350  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Maksimum Hazne Kapasitesi
          1,5 L
          Etkili hazne kapasitesi
          1,25  L

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi