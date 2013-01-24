Zorlu karıştırma işleri daha kolay

Bu Philips blender HR2004/70 size mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 350 W motor, 1,5 L hazne ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün