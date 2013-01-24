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Philips blender size mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 400 W motor, 1,5 L sürahi ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zorlu karıştırma işleri daha kolay
Philips blender size mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 400 W motor, 1,5 L sürahi ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün
Zorlu karıştırma işleri daha kolay
Philips blender size mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 400 W motor, 1,5 L sürahi ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Zorlu karıştırma işleri daha kolay
Philips blender size mükemmel sonuçlar elde etmeniz için 400 W motor, 1,5 L sürahi ve 5 bıçaklı kesiciyi bir arada sunuyor. Blender kullanmak artık daha kolay. Tüm faydaları görün
Blender
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
2 yıl boyunca tam garantili.
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Bu güçlendirilmiş plastik hazne asla kırılmaz.
Kolay ve etkili temizlik için bıçağı hazneden çıkarın.
Bu Philips blender çeşitli ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve derecelerde malzemeleri karıştırır.
Bu dayanıklı, son derece keskin Philips blender bıçakları doğrama ve karıştırma için mükemmeldir.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar