%50 oranında ekstra lif ile FiberBoost Teknolojisi

FiberBoost teknolojisi, tek bir düğmeyle meyve suyunuzun kıvamını seçerek ister ferahlatıcı bir meyve suyu ister %50'ye kadar daha fazla lif içeren yoğun bir meyve suyu hazırlamanıza olanak tanır. Benzersiz süzgeç tasarımıyla akılcı bir şekilde kontrol edilen sabit hızların eşsiz birleşimi, meyve suyunuzdaki lif miktarını artırmanızı veya azaltmanızı sağlar. Böylece herkes en sevdiği meyve suyunun tadını çıkarabilir.