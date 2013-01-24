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Sevdiğiniz meyvelerden taze lifli meyve suyu
FiberBoost teknolojisi, tek bir düğmeyle meyve suyunuzun kıvamını seçerek ister ferahlatıcı bir meyve suyu ister %50'ye kadar daha fazla lif içeren yoğun bir meyve suyu hazırlamanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sevdiğiniz meyvelerden taze lifli meyve suyu
FiberBoost teknolojisi, tek bir düğmeyle meyve suyunuzun kıvamını seçerek ister ferahlatıcı bir meyve suyu ister %50'ye kadar daha fazla lif içeren yoğun bir meyve suyu hazırlamanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün
Katı meyve sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Entegre damlama önleyici, katı meyve sıkacağını kullandığınız zamanlar arasında durmanıza olanak tanıyarak tezgahınızın üstünü temiz tutar. Ağzı döndürerek damlama önleyiciyi etkinleştirin.
Pürüzsüz süzgeç sayesinde mutfak süngeriyle artıkları çok kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz.
FiberBoost teknolojisi, tek bir düğmeyle meyve suyunuzun kıvamını seçerek ister ferahlatıcı bir meyve suyu ister %50'ye kadar daha fazla lif içeren yoğun bir meyve suyu hazırlamanıza olanak tanır. Benzersiz süzgeç tasarımıyla akılcı bir şekilde kontrol edilen sabit hızların eşsiz birleşimi, meyve suyunuzdaki lif miktarını artırmanızı veya azaltmanızı sağlar. Böylece herkes en sevdiği meyve suyunun tadını çıkarabilir.
Daha az ses ve titreşim düzeyine sahip olan yeni motor, meyve suyu sıkma deneyimini daha sessiz hale getirir.
Philips'in benzersiz ön temizleme işlevi, farklı meyve suları arasında veya meyve suyu sıkma işleminden sonra katı meyve sıkacağınızı hızlıca durulayarak temizlemenizi sağlar. İticiye su dökerek istenmeyen artıkları temizleyen bir su çeşmesi oluşturabilirsiniz.
Girinti çıkıntı bulunmayan yuvarlak tasarım sayesinde artıklar posa kabında biriktirilir.
Zamandan kazanın ve daha hızlı meyve suyu sıkın. Bu meyve sıkacağına sığdırmak için artık meyve ve sebzeleri kesmenize gerek yok. Hepsini 80 mm'lik XXL besleme borusuna doldurun ve her gün besin takviyesinin tadını çıkarın.
Güç 1000 W motorla en sert meyvelerin ve sebzelerin suyunu zahmetsizce sıkın.
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