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    Avance Collection

    Katı meyve sıkacağı

    HR1919/70
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Sevdiğiniz meyvelerden taze lifli meyve suyu Sevdiğiniz meyvelerden taze lifli meyve suyu Sevdiğiniz meyvelerden taze lifli meyve suyu
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      Avance Collection Katı meyve sıkacağı

      HR1919/70
      Bu ürün için destek alın

      Sevdiğiniz meyvelerden taze lifli meyve suyu

      FiberBoost teknolojisi, tek bir düğmeyle meyve suyunuzun kıvamını seçerek ister ferahlatıcı bir meyve suyu ister %50'ye kadar daha fazla lif içeren yoğun bir meyve suyu hazırlamanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 779,99 TL

      Avance Collection Katı meyve sıkacağı

      Sevdiğiniz meyvelerden taze lifli meyve suyu

      FiberBoost teknolojisi, tek bir düğmeyle meyve suyunuzun kıvamını seçerek ister ferahlatıcı bir meyve suyu ister %50'ye kadar daha fazla lif içeren yoğun bir meyve suyu hazırlamanıza olanak tanır. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Katı meyve sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sevdiğiniz meyvelerden taze lifli meyve suyu

        %50'ye kadar ekstra lif

        • QuickClean
        • 1000 W
        • XXL besleme borusu
        Temiz mutfak tezgahı için damlama önleyici

        Temiz mutfak tezgahı için damlama önleyici

        Entegre damlama önleyici, katı meyve sıkacağını kullandığınız zamanlar arasında durmanıza olanak tanıyarak tezgahınızın üstünü temiz tutar. Ağzı döndürerek damlama önleyiciyi etkinleştirin.

        Kolay temizlenen süzgeç

        Kolay temizlenen süzgeç

        Pürüzsüz süzgeç sayesinde mutfak süngeriyle artıkları çok kolay bir şekilde temizleyebilirsiniz.

        %50 oranında ekstra lif ile FiberBoost Teknolojisi

        %50 oranında ekstra lif ile FiberBoost Teknolojisi

        FiberBoost teknolojisi, tek bir düğmeyle meyve suyunuzun kıvamını seçerek ister ferahlatıcı bir meyve suyu ister %50'ye kadar daha fazla lif içeren yoğun bir meyve suyu hazırlamanıza olanak tanır. Benzersiz süzgeç tasarımıyla akılcı bir şekilde kontrol edilen sabit hızların eşsiz birleşimi, meyve suyunuzdaki lif miktarını artırmanızı veya azaltmanızı sağlar. Böylece herkes en sevdiği meyve suyunun tadını çıkarabilir.

        Daha sessiz

        Daha sessiz

        Daha az ses ve titreşim düzeyine sahip olan yeni motor, meyve suyu sıkma deneyimini daha sessiz hale getirir.

        Hızlı bir ön temizleme için su doldurmanız yeterlidir

        Hızlı bir ön temizleme için su doldurmanız yeterlidir

        Philips'in benzersiz ön temizleme işlevi, farklı meyve suları arasında veya meyve suyu sıkma işleminden sonra katı meyve sıkacağınızı hızlıca durulayarak temizlemenizi sağlar. İticiye su dökerek istenmeyen artıkları temizleyen bir su çeşmesi oluşturabilirsiniz.

        Posa bir haznede toplanır

        Posa bir haznede toplanır

        Girinti çıkıntı bulunmayan yuvarlak tasarım sayesinde artıklar posa kabında biriktirilir.

        XXL besleme borusu (80 mm)

        XXL besleme borusu (80 mm)

        Zamandan kazanın ve daha hızlı meyve suyu sıkın. Bu meyve sıkacağına sığdırmak için artık meyve ve sebzeleri kesmenize gerek yok. Hepsini 80 mm'lik XXL besleme borusuna doldurun ve her gün besin takviyesinin tadını çıkarın.

        Güçlü 1000 W motor

        Güçlü 1000 W motor

        Güç 1000 W motorla en sert meyvelerin ve sebzelerin suyunu zahmetsizce sıkın.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahil
          • Sürahi
          • Tarif kitapçığı

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Genel özellikler

          Hız ayarı sayısı
          2
          Ürün özellikleri
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Entegre kablo yuvası
          • Kaymaz ayak
          • QuickClean

        • Hizmet

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik özellikler

          Büyük kapasiteli sürahi
          1  L
          Posa kabı kapasitesi
          2,1  L
          Kordon uzunluğu
          1  m
          Güç
          1000  W
          Gerilim
          220-240  volt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          550 x 320 x 220  mm
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          296 x 250 x 432  mm
          Besleme borusu çapı
          80  mm
          Ambalajla birlikte ağırlık
          4,4  kg

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Kaplama

          Malzeme sürahisi
          SAN
          Ana gövde malzemesi
          SAN plastik

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