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    Viva Collection

    Yavaş sıkım katı meyve sıkacağı

    HR1887/80
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sadece 1 dakikada günlük besin deposu Sadece 1 dakikada günlük besin deposu Sadece 1 dakikada günlük besin deposu
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      Viva Collection Yavaş sıkım katı meyve sıkacağı

      HR1887/80
      Genel Derecelendirme / 5

      Sadece 1 dakikada günlük besin deposu

      Sağlıklı meyve sularının tadını çıkarın. Philips yavaş sıkım katı meyve sıkacağı alanının en iyisidir. Yavaş katı meyve sıkacağımızda XL besleme borusu yer alır. Böylece meyve, sebze ve yeşillikleri kesmeden sıkabilirsiniz. Yalnızca 90 saniye içinde kolayca temizlenir. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.439,99 TL

      Viva Collection Yavaş sıkım katı meyve sıkacağı

      Sadece 1 dakikada günlük besin deposu

      Sağlıklı meyve sularının tadını çıkarın. Philips yavaş sıkım katı meyve sıkacağı alanının en iyisidir. Yavaş katı meyve sıkacağımızda XL besleme borusu yer alır. Böylece meyve, sebze ve yeşillikleri kesmeden sıkabilirsiniz. Yalnızca 90 saniye içinde kolayca temizlenir. Tüm faydaları görün

      Sadece 1 dakikada günlük besin deposu

      Sağlıklı meyve sularının tadını çıkarın. Philips yavaş sıkım katı meyve sıkacağı alanının en iyisidir. Yavaş katı meyve sıkacağımızda XL besleme borusu yer alır. Böylece meyve, sebze ve yeşillikleri kesmeden sıkabilirsiniz. Yalnızca 90 saniye içinde kolayca temizlenir. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.439,99 TL

      Viva Collection Yavaş sıkım katı meyve sıkacağı

      Sadece 1 dakikada günlük besin deposu

      Sağlıklı meyve sularının tadını çıkarın. Philips yavaş sıkım katı meyve sıkacağı alanının en iyisidir. Yavaş katı meyve sıkacağımızda XL besleme borusu yer alır. Böylece meyve, sebze ve yeşillikleri kesmeden sıkabilirsiniz. Yalnızca 90 saniye içinde kolayca temizlenir. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Yavaş sıkım katı meyve sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sadece 1 dakikada günlük besin deposu

        Her gün kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları

        • XL tüp, 70 mm
        • 90 saniyede hızlı temizlik
        • Kolay montaj
        Geniş ağızlı 70 mm besleme borusu

        Geniş ağızlı 70 mm besleme borusu

        Zamandan kazanın ve daha hızlı meyve suyu sıkın. Bu meyve suyu sıkacağına sığdırmak için artık meyve ve sebzeleri kesmenize gerek yok. Hepsini 70 mm'lik XL besleme borusuna doldurun ve her gün besin takviyesinin tadını çıkarın.

        Temizlenmesi kolay mikro süzgeçli QuickClean teknolojisi

        Temizlenmesi kolay mikro süzgeçli QuickClean teknolojisi

        Temizlenmesi kolay mikro süzgeçli QuickClean teknolojisi. Tüm parçaların çıkarılıp durulanması kolaydır.

        Damlama önleyiciyle tezgahınızı temiz tutun

        Damlama önleyiciyle tezgahınızı temiz tutun

        Entegre damlama önleyicimiz sayesinde mutfak tezgahınız temiz kalır.

        Çıkarılabilir parçalar da bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Çıkarılabilir parçalar da bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Benzersiz tasarımımız sayesinde parçaları hızlıca monte edebilir ve yeni yavaş sıkım katı meyve sıkacağınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Parçaların ayrılması kolaydır, hızlıca temizlenir. Çıkarılabilir parçaların hepsini bulaşık makinenizde güvenli biçimde yıkayabilirsiniz. Böylece, günlük meyve suyunuzu hazırladıktan sonra ürünü temizlemek çok daha kolay hale gelir.

        Nar dahil en sevdiğiniz meyveleri sıkın

        Nar dahil en sevdiğiniz meyveleri sıkın

        %80'e kadar su çıkarma* sayesinde meyve ve sebzelerin zengin besleyiciliğinden yararlanın. Yeşillikler için harika bir yavaş sıkım katı meyve sıkacağı.

        İlham verici, leziz meyve suyu tarifleri için sağlıklı bir uygulama

        İlham verici, leziz meyve suyu tarifleri için sağlıklı bir uygulama

        Leziz meyve suyu tarifleri ve ilhamla dolu ücretsiz Philips Healthy Drinks uygulamamızı indirin. Detoks içeceklerinden enerji içeceklerine, rahatça uyumanıza yardımcı olacak meyve sularına kadar her tarifi bulabilirsiniz. Ayrıntılı besin bilgileri de cabası.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahili
          Sürahi

        • Teknik spesifikasyonlar

          Büyük kapasiteli demlik
          1  L
          Posa kabı kapasitesi
          0,75  L
          Kordon uzunluğu
          1,05  m
          Güç
          150  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Devir hızı
          100 RPM

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Entegre kablo yuvası
          • Açma/kapama düğmesi
          • XL besleme borusu
          • QuickClean

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Beklemede güç tüketimi
          <0,5  W
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj boyutları (UxGxY)
          440*185*395  mm
          Ürünün boyutları (UxGxY)
          361,7 x 136,5 x 360,9  mm
          Besleme borusu çapı
          70  mm
          Ambalajla birlikte ağırlık
          5,8  kg
          Ürün ağırlığı
          4,4  kg

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz
          Kontrol paneli rengi
          Siyah

        • Kaplama

          Aksesuar malzemesi
          Plastik
          Sürahi malzemesi
          Plastik
          Ana gövde malzemesi
          Plastik

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            Yorumlar

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            • 1000'er gram üzüm, elma, böğürtlen, çilek, domates, karpuz, portakal ve nar ile yapılan dahili testler.
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