Geniş ağızlı 70 mm besleme borusu

Zamandan kazanın ve daha hızlı meyve suyu sıkın. Bu meyve suyu sıkacağına sığdırmak için artık meyve ve sebzeleri kesmenize gerek yok. Hepsini 70 mm'lik XL besleme borusuna doldurun ve her gün besin takviyesinin tadını çıkarın.