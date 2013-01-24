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Sağlıklı meyve sularının tadını çıkarın. Philips yavaş sıkım katı meyve sıkacağı alanının en iyisidir. Yavaş katı meyve sıkacağımızda XL besleme borusu yer alır. Böylece meyve, sebze ve yeşillikleri kesmeden sıkabilirsiniz. Yalnızca 90 saniye içinde kolayca temizlenir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece 1 dakikada günlük besin deposu
Sağlıklı meyve sularının tadını çıkarın. Philips yavaş sıkım katı meyve sıkacağı alanının en iyisidir. Yavaş katı meyve sıkacağımızda XL besleme borusu yer alır. Böylece meyve, sebze ve yeşillikleri kesmeden sıkabilirsiniz. Yalnızca 90 saniye içinde kolayca temizlenir. Tüm faydaları görün
Sadece 1 dakikada günlük besin deposu
Sağlıklı meyve sularının tadını çıkarın. Philips yavaş sıkım katı meyve sıkacağı alanının en iyisidir. Yavaş katı meyve sıkacağımızda XL besleme borusu yer alır. Böylece meyve, sebze ve yeşillikleri kesmeden sıkabilirsiniz. Yalnızca 90 saniye içinde kolayca temizlenir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sadece 1 dakikada günlük besin deposu
Sağlıklı meyve sularının tadını çıkarın. Philips yavaş sıkım katı meyve sıkacağı alanının en iyisidir. Yavaş katı meyve sıkacağımızda XL besleme borusu yer alır. Böylece meyve, sebze ve yeşillikleri kesmeden sıkabilirsiniz. Yalnızca 90 saniye içinde kolayca temizlenir. Tüm faydaları görün
Yavaş sıkım katı meyve sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Zamandan kazanın ve daha hızlı meyve suyu sıkın. Bu meyve suyu sıkacağına sığdırmak için artık meyve ve sebzeleri kesmenize gerek yok. Hepsini 70 mm'lik XL besleme borusuna doldurun ve her gün besin takviyesinin tadını çıkarın.
Temizlenmesi kolay mikro süzgeçli QuickClean teknolojisi. Tüm parçaların çıkarılıp durulanması kolaydır.
Entegre damlama önleyicimiz sayesinde mutfak tezgahınız temiz kalır.
Benzersiz tasarımımız sayesinde parçaları hızlıca monte edebilir ve yeni yavaş sıkım katı meyve sıkacağınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Parçaların ayrılması kolaydır, hızlıca temizlenir. Çıkarılabilir parçaların hepsini bulaşık makinenizde güvenli biçimde yıkayabilirsiniz. Böylece, günlük meyve suyunuzu hazırladıktan sonra ürünü temizlemek çok daha kolay hale gelir.
%80'e kadar su çıkarma* sayesinde meyve ve sebzelerin zengin besleyiciliğinden yararlanın. Yeşillikler için harika bir yavaş sıkım katı meyve sıkacağı.
Leziz meyve suyu tarifleri ve ilhamla dolu ücretsiz Philips Healthy Drinks uygulamamızı indirin. Detoks içeceklerinden enerji içeceklerine, rahatça uyumanıza yardımcı olacak meyve sularına kadar her tarifi bulabilirsiniz. Ayrıntılı besin bilgileri de cabası.
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