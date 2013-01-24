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Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Üstelik hızlı temizlenebilen yeni süzgeci ve entegre posa kabı sayesinde temizlemesi çok kolaydır. Kendinizi sağlıklı taze meyve suyu keyfi ile ödüllendirin! Tüm faydaları görün
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Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Üstelik hızlı temizlenebilen yeni süzgeci ve entegre posa kabı sayesinde temizlemesi çok kolaydır. Kendinizi sağlıklı taze meyve suyu keyfi ile ödüllendirin! Tüm faydaları görün
Katı meyve sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Baş aşağı süzgeci bulunan yenilikçi sıkma sistemi sayesinde bu katı meyve sıkacağı %10 daha fazla meyve suyu çıkarır*. Dahası, suyunu sıktığınız meyve-sebzeye bağlı olarak posa kabını boşaltmadan bir defada 2,5 litreye kadar meyve-sebze suyu sıkabilirsiniz.
80 mm'lik ekstra geniş besleme borusuyla elma, havuç ve pancar gibi büyük meyve ve sebzelerin dahi önceden kesmeden suyunu çıkarabilirsiniz.
Philips katı meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisi sayesinde kolay temizlik için tasarlanmıştır. Entegre posa kabı ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde temizliği 1 dakikada tamamlanır.
Posanın büyük bir kısmı süzgece takılarak temizleme işlemini zorlaştırabilir. QuickClean teknolojisi sayesinde süzgecin tüm yüzeyleri pürüzsüz olduğundan posayı standart bir mutfak süngeriyle temizleyebilirsiniz.
Philips katı meyve sıkacağınızın posa kabı dışında başka hiçbir yerde posa birikmez. Böylece örneğin kapak gibi başka bölümlerden posa temizlemek zorunda kalmazsınız. Yuvarlak tasarım ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde posa kolaylıkla çıkarılır ve kabı temizlemek çok kolay hale gelir.
Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı.
Meyve suyu sıkarken bile mutfak tezgahınızı her zaman temiz tutun. Damlama önleyici, meyve suyunun tezgaha damlamasını önler.
Taze meyve suyu hazırlarken farklı tatlar denemek için tarif kitapçığından yararlanabilirsiniz.
Güçlü 1000 W motoru sayesinde en sert malzemelerde bile mükemmel sonuç.
Katı meyve sıkacağı, musluğun altında durulamayı kolaylaştırmak için daire şeklinde ve pürüzsüz yüzeylerle tasarlanmıştır.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Boyutlar
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Temizlemesi kolaydır