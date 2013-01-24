Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Üstelik hızlı temizlenebilen yeni süzgeci ve entegre posa kabı sayesinde temizlemesi çok kolaydır. Kendinizi sağlıklı taze meyve suyu keyfi ile ödüllendirin! Tüm faydaları görün