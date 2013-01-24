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    Avance Collection

    Katı meyve sıkacağı

    HR1871/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
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      Avance Collection Katı meyve sıkacağı

      HR1871/00
      Bu ürün için destek alın

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Üstelik hızlı temizlenebilen yeni süzgeci ve entegre posa kabı sayesinde temizlemesi çok kolaydır. Kendinizi sağlıklı taze meyve suyu keyfi ile ödüllendirin! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 599,90 TL
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      Avance Collection Katı meyve sıkacağı

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Üstelik hızlı temizlenebilen yeni süzgeci ve entegre posa kabı sayesinde temizlemesi çok kolaydır. Kendinizi sağlıklı taze meyve suyu keyfi ile ödüllendirin! Tüm faydaları görün

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Katı meyve sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

        %10 daha fazla meyve suyu* ve bir dakikada temizlik!

        • 1000 W
        • QuickClean
        • 2,5 L, XXL boru
        • Damlama önleyici
        Tek seferde 2,5 litre meyve suyu

        Tek seferde 2,5 litre meyve suyu

        Baş aşağı süzgeci bulunan yenilikçi sıkma sistemi sayesinde bu katı meyve sıkacağı %10 daha fazla meyve suyu çıkarır*. Dahası, suyunu sıktığınız meyve-sebzeye bağlı olarak posa kabını boşaltmadan bir defada 2,5 litreye kadar meyve-sebze suyu sıkabilirsiniz.

        XXL besleme borusu sayesinde meyveleri önden kesmeniz gerekmez

        XXL besleme borusu sayesinde meyveleri önden kesmeniz gerekmez

        80 mm'lik ekstra geniş besleme borusuyla elma, havuç ve pancar gibi büyük meyve ve sebzelerin dahi önceden kesmeden suyunu çıkarabilirsiniz.

        QuickClean teknolojisi

        QuickClean teknolojisi

        Philips katı meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisi sayesinde kolay temizlik için tasarlanmıştır. Entegre posa kabı ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde temizliği 1 dakikada tamamlanır.

        QuickClean süzgeç

        QuickClean süzgeç

        Posanın büyük bir kısmı süzgece takılarak temizleme işlemini zorlaştırabilir. QuickClean teknolojisi sayesinde süzgecin tüm yüzeyleri pürüzsüz olduğundan posayı standart bir mutfak süngeriyle temizleyebilirsiniz.

        Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır

        Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır

        Philips katı meyve sıkacağınızın posa kabı dışında başka hiçbir yerde posa birikmez. Böylece örneğin kapak gibi başka bölümlerden posa temizlemek zorunda kalmazsınız. Yuvarlak tasarım ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde posa kolaylıkla çıkarılır ve kabı temizlemek çok kolay hale gelir.

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı.

        Musluğa entegre damlama önleyici

        Musluğa entegre damlama önleyici

        Meyve suyu sıkarken bile mutfak tezgahınızı her zaman temiz tutun. Damlama önleyici, meyve suyunun tezgaha damlamasını önler.

        İlham verici tarifler içeren kitapçık

        İlham verici tarifler içeren kitapçık

        Taze meyve suyu hazırlarken farklı tatlar denemek için tarif kitapçığından yararlanabilirsiniz.

        En sert malzemelerin bile suyunu sıkar - 1000 W

        En sert malzemelerin bile suyunu sıkar - 1000 W

        Güçlü 1000 W motoru sayesinde en sert malzemelerde bile mükemmel sonuç.

        Yumuşak ve sert meyve ve sebzeler için 2 hız ayarı

        Yumuşak ve sert meyve ve sebzeler için 2 hız ayarı

        Pürüzsüz ve temizlemesi kolay yüzeyler

        Katı meyve sıkacağı, musluğun altında durulamayı kolaylaştırmak için daire şeklinde ve pürüzsüz yüzeylerle tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Meyve suyu sürahisi
          Evet
          Özel musluk
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Kapak malzemesi
          SAN
          Posa kabı ve itici malzemesi
          PS
          Musluk malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Sürahi malzemesi
          SAN sürahi ve PS kapak
          Renkler
          Siyah ve paslanmaz çelik
          Ana Malzeme
          Paslanmaz çelik

        • Boyutlar

          Ürün ağırlığı
          5,2  kg

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet
          Tarif kitapçığı
          Evet
          Güvenlik kıskaçları
          Evet
          Hız ayarı
          2

        • Teknik spesifikasyonlar

          Meyve suyu sürahisi kapasitesi
          1500  ml
          Kordon uzunluğu
          1  m
          Besleme borusu çapı
          80  mm
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          1000  W
          Posa kabı
          1,6  L
          Gerilim
          220-240  volt

        • Temizlemesi kolaydır

          Makinede yıkanabilir aksesuarlar
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            • Philips'in bir numaralı katı meyve sıkacağı olan HR1861 ile kıyaslandığında
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