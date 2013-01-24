Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla meyve suyu sıkabilirsiniz. Daha fazla çeşitlilik için narenciye sıkacağıyla birlikte gelir. Hızlı temizlenebilen yeni süzgeci sayesinde temizlemesi çok kolaydır. Kendinizi sağlıklı taze meyve suyu ile ödüllendirin! Tüm faydaları görün