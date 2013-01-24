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Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Philips Avance Collection katı meyve sıkacağı baş aşağı süzgeç konsepti sayesinde meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. QuickClean teknolojisi sayesinde meyve sıkacağınızı temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün
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Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Philips Avance Collection katı meyve sıkacağı baş aşağı süzgeç konsepti sayesinde meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. QuickClean teknolojisi sayesinde meyve sıkacağınızı temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün
Katı meyve sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Baş aşağı süzgeci bulunan yenilikçi sıkma sistemi sayesinde bu katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzelerinizin bir damlasını bile ziyan etmeden bir meyve suyu şelalesi oluşturur. Philips'in bir numaralı katı meyve sıkacağı HR1861'e kıyasla %10 daha fazla meyve suyu elde edersiniz.
Baş aşağı süzgeci bulunan yenilikçi sıkma sistemi sayesinde bu katı meyve sıkacağı %10 daha fazla meyve suyu çıkarır*. Dahası, suyunu sıktığınız meyve-sebzeye bağlı olarak posa kabını boşaltmadan bir defada 2,5 litreye kadar meyve-sebze suyu sıkabilirsiniz.
80 mm'lik ekstra geniş besleme borusuyla elma, havuç ve pancar gibi büyük meyve ve sebzelerin dahi önceden kesmeden suyunu çıkarabilirsiniz.
Philips katı meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisiyle kolay temizlenecek şekilde tasarlanmıştır. Ön temizleme fonksiyonu ve pürüzsüz QuickClean süzgeç sayesinde temizliği de artık yıkaması kadar kolay.
Philips katı meyve sıkacağı, pazardaki ön temizleme fonksiyonuna sahip bir numaralı santrifüjlü katı meyve sıkacağıdır. İticiye su dökerek cihazın içinden bol miktarda su akıtır ve kapaktaki istenmeyen lifleri temizlersiniz; böylece süzgeç temizliği kolaylaşır.
Standart süzgeçlerde çok miktarda posa lifi tıkanır ve temizliği zorlaştırır. Philips Katı Meyve Sıkacağı QuickClean pürüzsüz süzgecin yüzeyleri için ise bu durum geçerli değildir. Ön temizlemeden sonra kalan lifleri standart bir mutfak fırçası ile kolayca temizleyebilirsiniz. Katı meyve sıkacağının tamamı artık bir dakika içinde temizlenebilir!
Philips katı meyve sıkacağınızın posa kabı dışında başka hiçbir yerde posa birikmez. Böylece örneğin kapak gibi başka bölümlerden posa temizlemek zorunda kalmazsınız. Yuvarlak tasarım ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde posa kolaylıkla çıkarılır ve kabı temizlemek çok kolay hale gelir.
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı.
Damlama önleyici etkinleştirildiğinde katı meyve sıkacağının damlatmasını önler. Damlama önleyici uç çıkarılabilir ve parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğundan kolaylıkla temizlenebilir. Tek bir hareketle meyve suyunun damlamasını önleyin ve tezgahınızı temiz tutun.
Güçlü 900 W motoru sayesinde en sert malzemelerde bile mükemmel sonuç.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar
Temizlemesi kolaydır