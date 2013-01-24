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    Avance Collection

    Katı meyve sıkacağı

    HR1869/70
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
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      Avance Collection Katı meyve sıkacağı

      HR1869/70
      Bu ürün için destek alın

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Philips Avance Collection katı meyve sıkacağı baş aşağı süzgeç konsepti sayesinde meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. QuickClean teknolojisi sayesinde meyve sıkacağınızı temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 649,99 TL
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      Avance Collection Katı meyve sıkacağı

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Philips Avance Collection katı meyve sıkacağı baş aşağı süzgeç konsepti sayesinde meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. QuickClean teknolojisi sayesinde meyve sıkacağınızı temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Katı meyve sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

        %10 daha fazla meyve suyu* ve kolay temizlik!

        • 900 W
        • QuickClean
        • 2,5 L, XXL boru
        • Damlama önleyici
        %10 daha çok meyve suyu elde edin

        %10 daha çok meyve suyu elde edin

        Baş aşağı süzgeci bulunan yenilikçi sıkma sistemi sayesinde bu katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzelerinizin bir damlasını bile ziyan etmeden bir meyve suyu şelalesi oluşturur. Philips'in bir numaralı katı meyve sıkacağı HR1861'e kıyasla %10 daha fazla meyve suyu elde edersiniz.

        Tek seferde 2,5 litre meyve suyu

        Tek seferde 2,5 litre meyve suyu

        Baş aşağı süzgeci bulunan yenilikçi sıkma sistemi sayesinde bu katı meyve sıkacağı %10 daha fazla meyve suyu çıkarır*. Dahası, suyunu sıktığınız meyve-sebzeye bağlı olarak posa kabını boşaltmadan bir defada 2,5 litreye kadar meyve-sebze suyu sıkabilirsiniz.

        XXL besleme borusu sayesinde meyveleri önden kesmeniz gerekmez

        XXL besleme borusu sayesinde meyveleri önden kesmeniz gerekmez

        80 mm'lik ekstra geniş besleme borusuyla elma, havuç ve pancar gibi büyük meyve ve sebzelerin dahi önceden kesmeden suyunu çıkarabilirsiniz.

        Özel pürüzsüz süzgeç ile QuickClean teknolojisi

        Özel pürüzsüz süzgeç ile QuickClean teknolojisi

        Philips katı meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisiyle kolay temizlenecek şekilde tasarlanmıştır. Ön temizleme fonksiyonu ve pürüzsüz QuickClean süzgeç sayesinde temizliği de artık yıkaması kadar kolay.

        Ön temizleme fonksiyonu istenmeyen lifleri temizler

        Ön temizleme fonksiyonu istenmeyen lifleri temizler

        Philips katı meyve sıkacağı, pazardaki ön temizleme fonksiyonuna sahip bir numaralı santrifüjlü katı meyve sıkacağıdır. İticiye su dökerek cihazın içinden bol miktarda su akıtır ve kapaktaki istenmeyen lifleri temizlersiniz; böylece süzgeç temizliği kolaylaşır.

        Pürüzsüz yüzeye sahip süzgeçten lifleri kolayca temizler

        Pürüzsüz yüzeye sahip süzgeçten lifleri kolayca temizler

        Standart süzgeçlerde çok miktarda posa lifi tıkanır ve temizliği zorlaştırır. Philips Katı Meyve Sıkacağı QuickClean pürüzsüz süzgecin yüzeyleri için ise bu durum geçerli değildir. Ön temizlemeden sonra kalan lifleri standart bir mutfak fırçası ile kolayca temizleyebilirsiniz. Katı meyve sıkacağının tamamı artık bir dakika içinde temizlenebilir!

        Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır

        Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır

        Philips katı meyve sıkacağınızın posa kabı dışında başka hiçbir yerde posa birikmez. Böylece örneğin kapak gibi başka bölümlerden posa temizlemek zorunda kalmazsınız. Yuvarlak tasarım ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde posa kolaylıkla çıkarılır ve kabı temizlemek çok kolay hale gelir.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı.

        Meyve suyunun damlamasını önlemek için damlama önleyici

        Meyve suyunun damlamasını önlemek için damlama önleyici

        Damlama önleyici etkinleştirildiğinde katı meyve sıkacağının damlatmasını önler. Damlama önleyici uç çıkarılabilir ve parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir olduğundan kolaylıkla temizlenebilir. Tek bir hareketle meyve suyunun damlamasını önleyin ve tezgahınızı temiz tutun.

        En sert malzemelerin bile suyunu sıkar - 900 W

        En sert malzemelerin bile suyunu sıkar - 900 W

        Güçlü 900 W motoru sayesinde en sert malzemelerde bile mükemmel sonuç.

        Yumuşak ve sert meyve ve sebzeler için 2 hız ayarı

        Yumuşak ve sert meyve ve sebzeler için 2 hız ayarı

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          Siyah

        • Genel özellikler

          2 hız ayarı
          Evet
          Damlama durdurma
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          900  W
          Kapasite
          2,5  L

        • Aksesuarlar

          Özel musluk
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        • Temizlemesi kolaydır

          Makinede yıkanabilir aksesuarlar
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          QuickClean
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            • Philips'in bir numaralı katı meyve sıkacağı olan HR1861 ile kıyaslandığında
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