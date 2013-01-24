Pürüzsüz yüzeye sahip süzgeçten lifleri kolayca temizler

Standart süzgeçlerde çok miktarda posa lifi tıkanır ve temizliği zorlaştırır. Philips Katı Meyve Sıkacağı QuickClean pürüzsüz süzgecin yüzeyleri için ise bu durum geçerli değildir. Ön temizlemeden sonra kalan lifleri standart bir mutfak fırçası ile kolayca temizleyebilirsiniz. Katı meyve sıkacağının tamamı artık bir dakika içinde temizlenebilir!