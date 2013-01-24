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    Aluminium Collection

    Katı Meyve Sıkacağı

    HR1865
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet
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      Aluminium Collection Katı Meyve Sıkacağı

      HR1865
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet

      Anodize alüminyumdan imal edilmiş, benzersiz mikro gözenekli filtresi, 700 W motoru, XXL paslanmaz çelik besleme borusu, damla tıpası, 2 L posa kabı ve şık 1,5 L meyve suyu sürahisiyle bu Philips meyve sıkacağı ile meyve suyu sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aluminium Collection Katı Meyve Sıkacağı

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet

      Anodize alüminyumdan imal edilmiş, benzersiz mikro gözenekli filtresi, 700 W motoru, XXL paslanmaz çelik besleme borusu, damla tıpası, 2 L posa kabı ve şık 1,5 L meyve suyu sürahisiyle bu Philips meyve sıkacağı ile meyve suyu sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet

      Anodize alüminyumdan imal edilmiş, benzersiz mikro gözenekli filtresi, 700 W motoru, XXL paslanmaz çelik besleme borusu, damla tıpası, 2 L posa kabı ve şık 1,5 L meyve suyu sürahisiyle bu Philips meyve sıkacağı ile meyve suyu sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aluminium Collection Katı Meyve Sıkacağı

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet

      Anodize alüminyumdan imal edilmiş, benzersiz mikro gözenekli filtresi, 700 W motoru, XXL paslanmaz çelik besleme borusu, damla tıpası, 2 L posa kabı ve şık 1,5 L meyve suyu sürahisiyle bu Philips meyve sıkacağı ile meyve suyu sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün

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        Aluminium Collection

        Aluminium Collection

        Katı Meyve Sıkacağı

        Toplam:

        Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet

        Benzersiz mikro gözenekli filtre, XXL boru ve damla tıpası

        • 700W
        • 2L
        • XXL boru
        Meyve suyunun damlamasını önlemek için damla önleyici

        Meyve suyunun damlamasını önlemek için damla önleyici

        Damla tıpası meyve suyu hazırlandıktan sonra damlamayı durdurur.

        Ekstra büyük boru çok daha iri meyve ve sebzeleri alabilir

        Ekstra büyük boru çok daha iri meyve ve sebzeleri alabilir

        Ekstra büyük besleme borusuna meyve ve sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece kesmenize ya da parçalamanıza gerek kalmaz.

        XL kapasiteyle sürekli meyve suyu

        XL kapasiteyle sürekli meyve suyu

        2 L'lik posa kabı ve 1,5 L'lik meyve suyu sürahisi, bir seferde daha fazla meyve suyu yapmanızı sağlar.

        Yumuşak ve katı meyveler için çoklu hız kontrolü

        Yumuşak ve katı meyveler için çoklu hız kontrolü

        Philips katı meyve sıkacağınızın birden fazla hız ayarı ile yumuşak veya katı meyve ve sebzelerin suyunu kolayca sıkabilirsiniz.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Çeşitli meyve/sebze suyu tarifleri içeren tarif kitapçığı

        Çeşitli meyve/sebze suyu tarifleri içeren tarif kitapçığı

        Bu tarif kitapçığı Philips katı meyve sıkacağınızla kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetli meyve/sebze suyu tarifleri içerir.

        Paslanmaz çelik mikro gözenekli filtre

        Paslanmaz çelik mikro gözenekli filtre

        Güçlü 700W motorla hızlı meyve suları

        Güçlü 700W motorla hızlı meyve suları

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Juice jug
          Evet
          Cleaning brush
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Material pulp container and pusher
          PP
          Ana Malzeme
          Fırçalanmış alüminyum
          Musluk malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Color(s)
          Fırçalanmış alüminyum
          Material lid
          SAN

        • Teknik özellikler

          Capacity juice jug
          1500 ml
          Voltage
          220-240 V
          Power
          700 W
          Frequency
          50/60 Hz
          Feeding tube dia
          83 mm
          Pulp container
          2 L
          Cord length
          1,2 m

        • Genel özellikler

          Non-slip feet
          Evet
          Integrated cord storage
          Evet
          Tarif kitapçığı
          Evet
          Safety clamps
          Evet
          Speed setting
          2
          Drip-stop
          Evet

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