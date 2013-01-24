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Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet
Anodize alüminyumdan imal edilmiş, benzersiz mikro gözenekli filtresi, 700 W motoru, XXL paslanmaz çelik besleme borusu, damla tıpası, 2 L posa kabı ve şık 1,5 L meyve suyu sürahisiyle bu Philips meyve sıkacağı ile meyve suyu sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet
Anodize alüminyumdan imal edilmiş, benzersiz mikro gözenekli filtresi, 700 W motoru, XXL paslanmaz çelik besleme borusu, damla tıpası, 2 L posa kabı ve şık 1,5 L meyve suyu sürahisiyle bu Philips meyve sıkacağı ile meyve suyu sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet
Anodize alüminyumdan imal edilmiş, benzersiz mikro gözenekli filtresi, 700 W motoru, XXL paslanmaz çelik besleme borusu, damla tıpası, 2 L posa kabı ve şık 1,5 L meyve suyu sürahisiyle bu Philips meyve sıkacağı ile meyve suyu sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet
Anodize alüminyumdan imal edilmiş, benzersiz mikro gözenekli filtresi, 700 W motoru, XXL paslanmaz çelik besleme borusu, damla tıpası, 2 L posa kabı ve şık 1,5 L meyve suyu sürahisiyle bu Philips meyve sıkacağı ile meyve suyu sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün
Katı Meyve Sıkacağı
Toplam:
Damla tıpası meyve suyu hazırlandıktan sonra damlamayı durdurur.
Ekstra büyük besleme borusuna meyve ve sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece kesmenize ya da parçalamanıza gerek kalmaz.
2 L'lik posa kabı ve 1,5 L'lik meyve suyu sürahisi, bir seferde daha fazla meyve suyu yapmanızı sağlar.
Philips katı meyve sıkacağınızın birden fazla hız ayarı ile yumuşak veya katı meyve ve sebzelerin suyunu kolayca sıkabilirsiniz.
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Bu tarif kitapçığı Philips katı meyve sıkacağınızla kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetli meyve/sebze suyu tarifleri içerir.
Güçlü 700W motorla hızlı meyve suları
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler
Genel özellikler