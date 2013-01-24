Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet

Anodize alüminyumdan imal edilmiş, benzersiz mikro gözenekli filtresi, 700 W motoru, XXL paslanmaz çelik besleme borusu, damla tıpası, 2 L posa kabı ve şık 1,5 L meyve suyu sürahisiyle bu Philips meyve sıkacağı ile meyve suyu sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Tüm faydaları görün