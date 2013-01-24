Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün