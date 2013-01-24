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Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Bu Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Bu Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Bu Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Bu Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Katı meyve sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
QUICKClean teknolojili yenilikçi sıkma sistemi sayesinde bu katı meyve sıkacağı, posa kabını boşaltmaya gerek kalmadan tek seferde 2 litreye kadar meyve suyu çıkarır.
Etkili öğütme, karıştırma ve parçalama için güçlü 700 W motor.
75 mm'lik ekstra geniş besleme borusuyla elma, havuç ve pancar gibi büyük meyve ve sebzelerin bile önceden kesmeden suyunu çıkarabilirsiniz.
Philips meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisi sayesinde kolay temizlik için tasarlanmıştır. QuickClean ile parlatılan süzgeç, entegre posa kabı ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde temizlik şimdi 1 dakikada tamamlanabilir.
Posanın büyük bir kısmı süzgece takılarak temizleme işlemini zorlaştırabilir. QuickClean teknolojisi sayesinde süzgecin tüm yüzeyleri pürüzsüz olduğundan posayı standart bir mutfak süngeriyle temizleyebilirsiniz.
Philips katı meyve sıkacağınızın posa kabı dışında başka hiçbir yerde posa birikmez. Böylece örneğin kapak gibi başka bölümlerden posa temizlemek zorunda kalmazsınız. Yuvarlak tasarım ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde posa kolaylıkla çıkarılır ve kabı temizlemek çok kolay hale gelir.
Gerçekten etkileşimli bir meyve suyu deneyiminin keyfini çıkarın. Kapak ve posa kabı şeffaf olduğundan meyvelerinizin ve sebzelerinizin suyunun sıkıldığını görebilirsiniz. Kabı doğrudan görebildiğiniz için sıkılma işleminin ne zaman tamamlandığını anlayabilirsiniz.
Besleme borusuna küçük meyveler yerleştirmek zahmetli bir iş olabilir. Huni aksesuarını doğrudan besleme borusuna takarak tüm küçük meyveleri tek seferde yerleştirebilirsiniz.
Katı meyve sıkacağı, musluğun altında durulamayı kolaylaştırmak için daire şekiller ve pürüzsüz yüzeylerle tasarlanmıştır.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Kolay temizlenir