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Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Benzersiz mikro gözenekli filtre, 700 W motor, ekstra geniş besleme borusu, 2 L'lik posa kabı ve şık 1,25 L'lik meyve suyu sürahisi ile anodize alüminyumdan Philips katı meyve sıkacağı HR1861/00. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Benzersiz mikro gözenekli filtre, 700 W motor, ekstra geniş besleme borusu, 2 L'lik posa kabı ve şık 1,25 L'lik meyve suyu sürahisi ile anodize alüminyumdan Philips katı meyve sıkacağı HR1861/00. Tüm faydaları görün
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Benzersiz mikro gözenekli filtre, 700 W motor, ekstra geniş besleme borusu, 2 L'lik posa kabı ve şık 1,25 L'lik meyve suyu sürahisi ile anodize alüminyumdan Philips katı meyve sıkacağı HR1861/00. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Benzersiz mikro gözenekli filtre, 700 W motor, ekstra geniş besleme borusu, 2 L'lik posa kabı ve şık 1,25 L'lik meyve suyu sürahisi ile anodize alüminyumdan Philips katı meyve sıkacağı HR1861/00. Tüm faydaları görün
Katı meyve sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ekstra büyük besleme borusuna meyve ve sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece kesmenize ya da parçalamanıza gerek kalmaz.
2 L'lik posa kabı ve 1,5 L'lik meyve suyu sürahisi, bir seferde daha fazla meyve suyu yapmanızı sağlar.
Philips katı meyve sıkacağınızın birden fazla hız ayarı ile yumuşak veya katı meyve ve sebzelerin suyunu kolayca sıkabilirsiniz.
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Güçlü 700W motorla hızlı meyve suları
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Kolay temizlenir