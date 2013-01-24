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    Aluminium Collection

    Katı meyve sıkacağı

    HR1861/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
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      Aluminium Collection Katı meyve sıkacağı

      HR1861/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Benzersiz mikro gözenekli filtre, 700 W motor, ekstra geniş besleme borusu, 2 L'lik posa kabı ve şık 1,25 L'lik meyve suyu sürahisi ile anodize alüminyumdan Philips katı meyve sıkacağı HR1861/00. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Aluminium Collection Katı meyve sıkacağı

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Benzersiz mikro gözenekli filtre, 700 W motor, ekstra geniş besleme borusu, 2 L'lik posa kabı ve şık 1,25 L'lik meyve suyu sürahisi ile anodize alüminyumdan Philips katı meyve sıkacağı HR1861/00. Tüm faydaları görün

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Benzersiz mikro gözenekli filtre, 700 W motor, ekstra geniş besleme borusu, 2 L'lik posa kabı ve şık 1,25 L'lik meyve suyu sürahisi ile anodize alüminyumdan Philips katı meyve sıkacağı HR1861/00. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 399,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Aluminium Collection Katı meyve sıkacağı

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Benzersiz mikro gözenekli filtre, 700 W motor, ekstra geniş besleme borusu, 2 L'lik posa kabı ve şık 1,25 L'lik meyve suyu sürahisi ile anodize alüminyumdan Philips katı meyve sıkacağı HR1861/00. Tüm faydaları görün

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        Aluminium Collection

        Aluminium Collection

        Katı meyve sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

        Benzersiz mikro gözenekli filtre ve XL besleme borusu

        • 700 W
        • 2 L
        • XL boru
        Ekstra büyük boru çok daha iri meyve ve sebzeleri alabilir

        Ekstra büyük boru çok daha iri meyve ve sebzeleri alabilir

        Ekstra büyük besleme borusuna meyve ve sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece kesmenize ya da parçalamanıza gerek kalmaz.

        XL kapasiteyle sürekli meyve suyu

        XL kapasiteyle sürekli meyve suyu

        2 L'lik posa kabı ve 1,5 L'lik meyve suyu sürahisi, bir seferde daha fazla meyve suyu yapmanızı sağlar.

        Yumuşak ve katı meyveler için çoklu hız kontrolü

        Yumuşak ve katı meyveler için çoklu hız kontrolü

        Philips katı meyve sıkacağınızın birden fazla hız ayarı ile yumuşak veya katı meyve ve sebzelerin suyunu kolayca sıkabilirsiniz.

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Paslanmaz çelik mikro gözenekli filtre

        Paslanmaz çelik mikro gözenekli filtre

        Güçlü 700W motorla hızlı meyve suları

        Güçlü 700W motorla hızlı meyve suları

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Temizleme fırçası
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          Meyve suyu sürahisi
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        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Fırçalanmış alüminyum
          Malzeme kapağı
          SAN
          Malzeme posa kabı ve iticisi
          PP
          Musluk malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Ana Malzeme
          Fırçalanmış alüminyum
          Malzeme sürahisi
          SAN sürahi ve PP kapak

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Kaymaz ayak
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          Güvenlik kıskaçları
          Evet
          Hız ayarı
          2
          Tarif kitapçığı
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        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,2  m
          Besleme borusu çapı
          75  mm
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          700  W
          Posa kabı
          2  L
          Gerilim
          220-240  volt
          Meyve suyu sürahisi kapasitesi
          1500  ml

        • Kolay temizlenir

          Makinede yıkanabilir aksesuarlar
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