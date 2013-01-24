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    Pure Essentials Collection

    Katı Meyve Sıkacağı

    HR1858/55
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Anında mükemmel meyve suyu Anında mükemmel meyve suyu Anında mükemmel meyve suyu
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      Pure Essentials Collection Katı Meyve Sıkacağı

      HR1858/55
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Anında mükemmel meyve suyu

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pure Essentials Collection Katı Meyve Sıkacağı

      Anında mükemmel meyve suyu

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün

      Anında mükemmel meyve suyu

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pure Essentials Collection Katı Meyve Sıkacağı

      Anında mükemmel meyve suyu

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Katı Meyve Sıkacağı

        Toplam:

        Anında mükemmel meyve suyu

        Meyveleri bütün olarak alan ve her damlasını sıkan katı meyve sıkacağı

        • 650 W
        • 2 L
        • XL boru
        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        XL kapasiteyle sürekli meyve suyu

        XL kapasiteyle sürekli meyve suyu

        2 L'lik posa kabı ve 1,25 L'lik meyve suyu kabı, bir seferde daha fazla meyve suyu yapmanızı sağlar.

        Ekstra büyük besleme borusu sayesinde ön kesim gerekmez

        Ekstra büyük besleme borusu sayesinde ön kesim gerekmez

        Ekstra büyük besleme borusuna meyve ve sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece kesmenize ya da parçalamanıza gerek kalmaz.

        Yumuşak ve katı meyveler için çoklu hız kontrolü

        Yumuşak ve katı meyveler için çoklu hız kontrolü

        Philips katı meyve sıkacağınızın birden fazla hız ayarı ile yumuşak veya katı meyve ve sebzelerin suyunu kolayca sıkabilirsiniz.

        Paslanmaz çelik mikro gözenekli filtre

        Paslanmaz çelik mikro gözenekli filtre

        Güçlü motor

        Güçlü motorla hızlı meyve suları.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Meyve suyu sürahisi
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          Turuncu desenli parlak beyaz
          Sürahi malzemesi
          SAN sürahi ve PP kapak
          Muhafaza ve kıskaçlar
          ABS
          Kapak malzemesi
          SAN
          Posa kabı ve itici malzemesi
          PP
          Musluk malzemesi
          Paslanmaz çelik

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Güç
          650 W
          Kordon uzunluğu
          1,2 m
          Frekans
          50/60 Hz
          Posa kabı
          2 L
          Besleme borusu çapı
          75 mm
          Meyve suyu sürahisi kapasitesi
          1250 ml

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Tarif kitapçığı
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Hız ayarı
          2
          Güvenlik kıskaçları
          Evet

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