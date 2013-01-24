Anında mükemmel meyve suyu

Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün