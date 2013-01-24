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    Pure Essentials Collection

    Katı meyve sıkacağı

    HR1858/50
    Genel Derecelendirme / 5
    • Anında mükemmel meyve suyu Anında mükemmel meyve suyu Anında mükemmel meyve suyu
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      Pure Essentials Collection Katı meyve sıkacağı

      HR1858/50
      Genel Derecelendirme / 5

      Anında mükemmel meyve suyu

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 324,90 TL
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      Pure Essentials Collection Katı meyve sıkacağı

      Anında mükemmel meyve suyu

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün

      Anında mükemmel meyve suyu

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 324,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Pure Essentials Collection Katı meyve sıkacağı

      Anında mükemmel meyve suyu

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Katı meyve sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Anında mükemmel meyve suyu

        Meyveleri bütün olarak alan ve her damlasını sıkan katı meyve sıkacağı

        • 650 W
        • 2 L
        • XL boru
        Ekstra büyük besleme borusu sayesinde ön kesim gerekmez

        Ekstra büyük besleme borusu sayesinde ön kesim gerekmez

        Ekstra büyük besleme borusuna meyve ve sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece kesmenize ya da parçalamanıza gerek kalmaz.

        Yumuşak ve katı meyveler için çoklu hız kontrolü

        Yumuşak ve katı meyveler için çoklu hız kontrolü

        Philips katı meyve sıkacağınızın birden fazla hız ayarı ile yumuşak veya katı meyve ve sebzelerin suyunu kolayca sıkabilirsiniz.

        XL kapasiteyle sürekli meyve suyu

        XL kapasiteyle sürekli meyve suyu

        2 L'lik posa kabı ve 1,25 L'lik meyve suyu kabı, bir seferde daha fazla meyve suyu yapmanızı sağlar.

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Paslanmaz çelik mikro gözenekli filtre

        Paslanmaz çelik mikro gözenekli filtre

        Güçlü motor

        Güçlü motorla hızlı meyve suları.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Meyve suyu sürahisi
          Evet

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet
          Güvenlik kıskaçları
          Evet
          Hız ayarı
          2
          Tarif kitapçığı
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Çelik gümüş ve gri
          Muhafaza ve kıskaçlar
          ABS
          Malzeme kapağı
          SAN
          Malzeme posa kabı ve iticisi
          PP
          Musluk malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Malzeme sürahisi
          SAN sürahi ve PP kapak

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,2  m
          Besleme borusu çapı
          75  mm
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          650  W
          Posa kabı
          2  L
          Gerilim
          220-240  volt
          Meyve suyu sürahisi kapasitesi
          1250  ml

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