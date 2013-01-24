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Anında mükemmel meyve suyu
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Anında mükemmel meyve suyu
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün
Anında mükemmel meyve suyu
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Anında mükemmel meyve suyu
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri doğramaya gerek olmadan bütün bütün atabilirsiniz. 650 W motora ve eşsiz mikro filtreye sahip Philips katı meyve sıkacağı, meyve ve sebzeleri son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün
Katı meyve sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ekstra büyük besleme borusuna meyve ve sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece kesmenize ya da parçalamanıza gerek kalmaz.
Philips katı meyve sıkacağınızın birden fazla hız ayarı ile yumuşak veya katı meyve ve sebzelerin suyunu kolayca sıkabilirsiniz.
2 L'lik posa kabı ve 1,25 L'lik meyve suyu kabı, bir seferde daha fazla meyve suyu yapmanızı sağlar.
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Güçlü motorla hızlı meyve suları.
Aksesuarlar
Genel özellikler
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar