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Anında mükemmel meyve suyu
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri bütün olarak alabilir ve böylece, doğramanıza gerek kalmaz. Güçlü 650W motoru ve eşsiz mikro gözenekli filtresi ile meyveyi suyunun son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Anında mükemmel meyve suyu
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri bütün olarak alabilir ve böylece, doğramanıza gerek kalmaz. Güçlü 650W motoru ve eşsiz mikro gözenekli filtresi ile meyveyi suyunun son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün
Anında mükemmel meyve suyu
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri bütün olarak alabilir ve böylece, doğramanıza gerek kalmaz. Güçlü 650W motoru ve eşsiz mikro gözenekli filtresi ile meyveyi suyunun son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Anında mükemmel meyve suyu
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Geniş besleme tüpü sayesinde meyveleri ve sebzeleri bütün olarak alabilir ve böylece, doğramanıza gerek kalmaz. Güçlü 650W motoru ve eşsiz mikro gözenekli filtresi ile meyveyi suyunun son damlasına kadar sıkar. Tüm faydaları görün
Katı Meyve Sıkacağı
Toplam:
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
2 L'lik posa kabı ve 1,25 L'lik meyve suyu kabı, bir seferde daha fazla meyve suyu yapmanızı sağlar.
Ekstra büyük besleme borusuna meyve ve sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece kesmenize ya da parçalamanıza gerek kalmaz.
Philips katı meyve sıkacağınızın birden fazla hız ayarı ile yumuşak veya katı meyve ve sebzelerin suyunu kolayca sıkabilirsiniz.
Güçlü motorla hızlı meyve suları.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler
Genel özellikler