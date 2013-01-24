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    Viva Collection

    Katı meyve sıkacağı

    HR1855
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
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      Viva Collection Katı meyve sıkacağı

      HR1855
      Bu ürün için destek alın

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 439,99 TL
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      Viva Collection Katı meyve sıkacağı

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Katı meyve sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

        Tek seferde 2L meyve suyu hazırlayın

        • 800 W
        • QuickClean
        • 2 L, XL boru
        • Damlama önleyici
        QuickClean teknolojisi

        QuickClean teknolojisi

        Philips katı meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisi sayesinde kolay temizlik için tasarlanmıştır. Entegre posa kabı ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde temizliği 1 dakikada tamamlanır.

        Ön temizleme fonksiyonu istenmeyen lifleri temizler

        Ön temizleme fonksiyonu istenmeyen lifleri temizler

        Philips katı meyve sıkacağı, pazardaki ön temizleme fonksiyonuna sahip bir numaralı santrifüjlü katı meyve sıkacağıdır. İticiye su dökerek cihazın içinden bol miktarda su akıtır ve kapaktaki istenmeyen lifleri temizlersiniz; böylece süzgeç temizliği kolaylaşır.

        Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır

        Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır

        Philips katı meyve sıkacağınızın posa kabı dışında başka hiçbir yerde posa birikmez. Böylece örneğin kapak gibi başka bölümlerden posa temizlemek zorunda kalmazsınız. Yuvarlak tasarım ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde posa kolaylıkla çıkarılır ve kabı temizlemek çok kolay hale gelir.

        QuickClean süzgeç

        QuickClean süzgeç

        Posanın büyük bir kısmı süzgece takılarak temizleme işlemini zorlaştırabilir. QuickClean teknolojisi sayesinde süzgecin tüm yüzeyleri pürüzsüz olduğundan posayı standart bir mutfak süngeriyle temizleyebilirsiniz.

        Şeffaf posa kabı sayesinde posayı kolayca kontrol edin

        Şeffaf posa kabı sayesinde posayı kolayca kontrol edin

        Gerçekten etkileşimli bir meyve suyu deneyiminin keyfini çıkarın. Kapak ve posa kabı şeffaf olduğundan meyvelerinizin ve sebzelerinizin suyunun sıkıldığını görebilirsiniz. Kabı doğrudan görebildiğiniz için sıkılma işleminin ne zaman tamamlandığını anlayabilirsiniz.

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı.

        Tek seferde 2 litreye kadar meyve suyu

        Tek seferde 2 litreye kadar meyve suyu

        Posa kabını boşaltmaya gerek duymadan tek seferde 2 litreye kadar meyve suyu yapabilirsiniz.

        Güçlü 800 W motor

        Güçlü 800 W motor

        Güçlü 800 W motorla en sert meyvelerin ve sebzelerin suyunu zahmetsizce sıkın.

        XL besleme borusu (75 mm)

        XL besleme borusu (75 mm)

        75 mm'lik ekstra geniş besleme borusuyla elma, havuç ve pancar gibi büyük meyve ve sebzelerin bile önceden kesmeden suyunu çıkarabilirsiniz.

        Pürüzsüz ve temizlemesi kolay yüzeyler

        Katı meyve sıkacağı, musluğun altında durulamayı kolaylaştırmak için daire şeklinde ve pürüzsüz yüzeylerle tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renkler
          Siyah
          Ana Malzeme
          ABS Plastik
          Sürahi malzemesi
          SAN sürahi ve PS kapak
          Posa kabı ve itici malzemesi
          PS

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Güvenlik kıskaçları
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Hız ayarı
          1
          Damlama durdurma
          Evet
          Ürün özellikleri
          Ön temizleme

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          800  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          1  m
          Posa kabı
          1,2  L
          Besleme borusu çapı
          75  mm
          Kapasite
          2  L
          Meyve suyu sürahisi kapasitesi
          800  ml

        • Temizlemesi kolaydır

          Makinede yıkanabilir aksesuarlar
          Evet
          QuickClean
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