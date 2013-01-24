Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün
Katı meyve sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips katı meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisi sayesinde kolay temizlik için tasarlanmıştır. Entegre posa kabı ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde temizliği 1 dakikada tamamlanır.
Philips katı meyve sıkacağı, pazardaki ön temizleme fonksiyonuna sahip bir numaralı santrifüjlü katı meyve sıkacağıdır. İticiye su dökerek cihazın içinden bol miktarda su akıtır ve kapaktaki istenmeyen lifleri temizlersiniz; böylece süzgeç temizliği kolaylaşır.
Philips katı meyve sıkacağınızın posa kabı dışında başka hiçbir yerde posa birikmez. Böylece örneğin kapak gibi başka bölümlerden posa temizlemek zorunda kalmazsınız. Yuvarlak tasarım ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde posa kolaylıkla çıkarılır ve kabı temizlemek çok kolay hale gelir.
Posanın büyük bir kısmı süzgece takılarak temizleme işlemini zorlaştırabilir. QuickClean teknolojisi sayesinde süzgecin tüm yüzeyleri pürüzsüz olduğundan posayı standart bir mutfak süngeriyle temizleyebilirsiniz.
Gerçekten etkileşimli bir meyve suyu deneyiminin keyfini çıkarın. Kapak ve posa kabı şeffaf olduğundan meyvelerinizin ve sebzelerinizin suyunun sıkıldığını görebilirsiniz. Kabı doğrudan görebildiğiniz için sıkılma işleminin ne zaman tamamlandığını anlayabilirsiniz.
Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı.
Posa kabını boşaltmaya gerek duymadan tek seferde 2 litreye kadar meyve suyu yapabilirsiniz.
Güçlü 800 W motorla en sert meyvelerin ve sebzelerin suyunu zahmetsizce sıkın.
75 mm'lik ekstra geniş besleme borusuyla elma, havuç ve pancar gibi büyük meyve ve sebzelerin bile önceden kesmeden suyunu çıkarabilirsiniz.
Katı meyve sıkacağı, musluğun altında durulamayı kolaylaştırmak için daire şeklinde ve pürüzsüz yüzeylerle tasarlanmıştır.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Temizlemesi kolaydır