Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Viva Collection

    Katı meyve sıkacağı

    HR1855/40
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
      -{discount-value}

      Viva Collection Katı meyve sıkacağı

      HR1855/40
      Bu ürün için destek alın

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 329,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Viva Collection Katı meyve sıkacağı

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Philips katı meyve sıkacağı ile sebze ve meyvelerinizden çok daha fazla su sıkabilirsiniz. Devrim niteliğindeki “QUICKClean” teknolojisi sayesinde temizleme işlemi 1 dakika içerisinde tamamlanabilir. Artık sağlıklı taze meyve suyu keyfini her gün yaşayabilirsiniz! Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör kati-meyve-sikacagi

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Viva Collection

        Viva Collection

        Katı meyve sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

        Tek seferde 2L meyve suyu hazırlayın

        • 700 W
        • QuickClean
        • 2 L, XL boru
        Tek seferde 2 litreye kadar meyve suyu

        Tek seferde 2 litreye kadar meyve suyu

        Posa kabını boşaltmaya gerek duymadan tek seferde 2 litreye kadar meyve suyu yapabilirsiniz.

        Güçlü 700 W motor

        Güçlü 700 W motor

        Etkili öğütme, karıştırma ve parçalama için güçlü 700 W motor.

        XL besleme borusu (75 mm)

        XL besleme borusu (75 mm)

        75 mm'lik ekstra geniş besleme borusuyla elma, havuç ve pancar gibi büyük meyve ve sebzelerin bile önceden kesmeden suyunu çıkarabilirsiniz.

        QuickClean teknolojisi

        QuickClean teknolojisi

        Philips katı meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisi sayesinde kolay temizlik için tasarlanmıştır. Entegre posa kabı ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde temizliği 1 dakikada tamamlanır.

        QuickClean süzgeç

        QuickClean süzgeç

        Posanın büyük bir kısmı süzgece takılarak temizleme işlemini zorlaştırabilir. QuickClean teknolojisi sayesinde süzgecin tüm yüzeyleri pürüzsüz olduğundan posayı standart bir mutfak süngeriyle temizleyebilirsiniz.

        Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır

        Tek bir yerde toplanan posa kolayca atılır

        Philips katı meyve sıkacağınızın posa kabı dışında başka hiçbir yerde posa birikmez. Böylece örneğin kapak gibi başka bölümlerden posa temizlemek zorunda kalmazsınız. Yuvarlak tasarım ve pürüzsüz yüzeyler sayesinde posa kolaylıkla çıkarılır ve kabı temizlemek çok kolay hale gelir.

        Şeffaf posa kabı sayesinde posayı kolayca kontrol edin

        Şeffaf posa kabı sayesinde posayı kolayca kontrol edin

        Gerçekten etkileşimli bir meyve suyu deneyiminin keyfini çıkarın. Kapak ve posa kabı şeffaf olduğundan meyvelerinizin ve sebzelerinizin suyunun sıkıldığını görebilirsiniz. Kabı doğrudan görebildiğiniz için sıkılma işleminin ne zaman tamamlandığını anlayabilirsiniz.

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı

        Tüm parçaların hızlı ve kolay montajı

        Pürüzsüz ve temizlemesi kolay yüzeyler

        Katı meyve sıkacağı, musluğun altında durulamayı kolaylaştırmak için daire şeklinde ve pürüzsüz yüzeylerle tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Kırmızı
          Ana Malzeme
          • PP Plastik
          • ABS Plastik
          Malzeme sürahisi
          SAN sürahi ve PS kapak
          Malzeme posa kabı ve iticisi
          PS

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Güvenlik kıskaçları
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Hız ayarı
          1

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          700  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          1  m
          Posa kabı
          1,2  L
          Besleme borusu çapı
          75  mm
          Kapasite
          2  L
          Meyve suyu sürahisi kapasitesi
          800  ml

        • Kolay temizlenir

          Makinede yıkanabilir aksesuarlar
          Evet
          QuickClean
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi