Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları

Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu Philips 550 W katı meyve sıkacağı HR1854/00 ekstra büyük besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmadan bütün olarak alır. Ayrıca meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak bir sürahisi de vardır. Tüm faydaları görün