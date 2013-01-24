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    Viva Collection

    Katı meyve sıkacağı

    HR1854/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları
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      Viva Collection Katı meyve sıkacağı

      HR1854/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu Philips 550 W katı meyve sıkacağı HR1854/00 ekstra büyük besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmadan bütün olarak alır. Ayrıca meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak bir sürahisi de vardır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Viva Collection Katı meyve sıkacağı

      Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu Philips 550 W katı meyve sıkacağı HR1854/00 ekstra büyük besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmadan bütün olarak alır. Ayrıca meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak bir sürahisi de vardır. Tüm faydaları görün

      Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu Philips 550 W katı meyve sıkacağı HR1854/00 ekstra büyük besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmadan bütün olarak alır. Ayrıca meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak bir sürahisi de vardır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Viva Collection Katı meyve sıkacağı

      Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları

      Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu Philips 550 W katı meyve sıkacağı HR1854/00 ekstra büyük besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmadan bütün olarak alır. Ayrıca meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak bir sürahisi de vardır. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Katı meyve sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları

        Kullanımı kolay katı meyve sıkacağı: doğramak yok, zahmet yok.

        • 550 W
        • 1,5L
        • L boru
        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Tüm parçalar makinede yıkanabilir

        Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Ekstra büyük besleme borusu sayesinde ön kesim gerekmez

        Ekstra büyük besleme borusu sayesinde ön kesim gerekmez

        Ekstra büyük besleme borusuna meyve ve sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece kesmenize ya da parçalamanıza gerek kalmaz.

        Bu meyve suyu sürahisi meyve suyunu daha uzun süre taze tutar

        Bu meyve suyu sürahisi meyve suyunu daha uzun süre taze tutar

        700 ml meyve suyu sürahisi ile meyve suyunu daha uzun süre saklayın.

        Eşsiz mikro gözenekli filtre ile daha fazla meyve suyu elde edilir

        Eşsiz mikro gözenekli filtre ile daha fazla meyve suyu elde edilir

        Philips katı meyve sıkacağının eşsiz mikro gözenekli filtresi sayesinde daha fazla meyve suyu elde edebilirsiniz.

        Ekstra geniş kapasite

        1,5L posa kabı ve 700 mL meyve suyu sürahisiyle tek seferde daha fazla meyve suyu.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Meyve suyu sürahisi
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Gümüş desenli parlak beyaz
          Muhafaza ve kıskaçlar
          ABS
          Malzeme sürahisi
          SAN
          Kapak ve küspe kabı
          SAN

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet
          Güvenlik kıskaçları
          Evet
          Hız ayarı
          2

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,2  m
          Besleme borusu çapı
          75  mm
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          550  W
          Posa kabı
          1,5  L
          Gerilim
          220-240  volt
          Meyve suyu sürahisi kapasitesi
          700  ml

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