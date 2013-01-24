Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları

Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 550 W gücündeki bu Philips katı meyve sıkacağı HR1853/55 ekstra büyük besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmadan bütün olarak alır. Ayrıca meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak bir sürahisi de vardır. Tüm faydaları görün