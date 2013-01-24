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Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 550 W gücündeki bu Philips katı meyve sıkacağı HR1853/55 ekstra büyük besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmadan bütün olarak alır. Ayrıca meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak bir sürahisi de vardır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 550 W gücündeki bu Philips katı meyve sıkacağı HR1853/55 ekstra büyük besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmadan bütün olarak alır. Ayrıca meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak bir sürahisi de vardır. Tüm faydaları görün
Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 550 W gücündeki bu Philips katı meyve sıkacağı HR1853/55 ekstra büyük besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmadan bütün olarak alır. Ayrıca meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak bir sürahisi de vardır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca hazırlanan sağlıklı meyve suları
Meyve sıkmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 550 W gücündeki bu Philips katı meyve sıkacağı HR1853/55 ekstra büyük besleme borusu ile meyve ve sebzeleri doğramanıza gerek kalmadan bütün olarak alır. Ayrıca meyve suyunu daha uzun süre taze tutacak bir sürahisi de vardır. Tüm faydaları görün
Katı meyve sıkacağı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ekstra büyük besleme borusuna meyve ve sebzeleri bütün olarak atabilirsiniz, böylece kesmenize ya da parçalamanıza gerek kalmaz.
700 ml meyve suyu sürahisi ile meyve suyunu daha uzun süre saklayın.
Philips katı meyve sıkacağının eşsiz mikro gözenekli filtresi sayesinde daha fazla meyve suyu elde edebilirsiniz.
Sökülebilir tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir
Bu tarif kitapçığı Philips katı meyve sıkacağınızla kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetli meyve/sebze suyu tarifleri içerir.
1,5 l posa kabı ve 700 ml meyve suyu sürahisiyle tek seferde daha fazla meyve suyu.
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Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar