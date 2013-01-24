Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

500 W motoru ve 2 hız kontrolü sayesinde Philips katı meyve sıkacağı HR1851/00 yumuşak veya sert meyve ve sebzelerden taptaze ve lezzetli meyve suları yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün