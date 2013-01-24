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    Viva Collection

    Katı Meyve Sıkacağı

    HR1851/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
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      Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı

      HR1851/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

      500 W motoru ve 2 hız kontrolü sayesinde Philips katı meyve sıkacağı HR1851/00 yumuşak veya sert meyve ve sebzelerden taptaze ve lezzetli meyve suları yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı

      Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

      500 W motoru ve 2 hız kontrolü sayesinde Philips katı meyve sıkacağı HR1851/00 yumuşak veya sert meyve ve sebzelerden taptaze ve lezzetli meyve suları yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

      500 W motoru ve 2 hız kontrolü sayesinde Philips katı meyve sıkacağı HR1851/00 yumuşak veya sert meyve ve sebzelerden taptaze ve lezzetli meyve suları yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı

      Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

      500 W motoru ve 2 hız kontrolü sayesinde Philips katı meyve sıkacağı HR1851/00 yumuşak veya sert meyve ve sebzelerden taptaze ve lezzetli meyve suları yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Katı Meyve Sıkacağı

        Toplam:

        Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde

        Kolay saklamayı sağlayan kompakt katı meyve sıkacağı

        • 500 W
        • 1,5L
        • Standart boru
        Yumuşak ve katı meyveler için 2 hız ayarlı kontrol

        Yumuşak ve katı meyveler için 2 hız ayarlı kontrol

        İki farklı hız ayarıyla, katı veya yumuşak meyve ve sebzelerin suyunu sıkın.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        XL kapasiteyle sürekli meyve suyu

        XL kapasiteyle sürekli meyve suyu

        10 lezzetli meyve suyu tarifi

        10 lezzetli meyve suyu tarifi

        Güçlü motor

        Güçlü motorla hızlı meyve suları.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Meyve suyu sürahisi
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Sürahi malzemesi
          SAN
          Renkler
          Sarı desenli parlak beyaz
          Kapak ve küspe kabı
          SAN
          Ana Malzeme
          ABS Plastik

        • Teknik spesifikasyonlar

          Posa kabı
          1,5 L

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50/60 Hz
          Güç
          500 W
          Kordon uzunluğu
          1,2 m

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Emme ayağı
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Güvenlik kıskaçları
          Evet
          Hız ayarı
          Evet

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