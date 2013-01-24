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Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
500 W motoru ve 2 hız kontrolü sayesinde Philips katı meyve sıkacağı HR1851/00 yumuşak veya sert meyve ve sebzelerden taptaze ve lezzetli meyve suları yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
500 W motoru ve 2 hız kontrolü sayesinde Philips katı meyve sıkacağı HR1851/00 yumuşak veya sert meyve ve sebzelerden taptaze ve lezzetli meyve suları yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
500 W motoru ve 2 hız kontrolü sayesinde Philips katı meyve sıkacağı HR1851/00 yumuşak veya sert meyve ve sebzelerden taptaze ve lezzetli meyve suları yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Taptaze meyve suyu sadece birkaç saniyede elinizde
500 W motoru ve 2 hız kontrolü sayesinde Philips katı meyve sıkacağı HR1851/00 yumuşak veya sert meyve ve sebzelerden taptaze ve lezzetli meyve suları yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Katı Meyve Sıkacağı
Toplam:
İki farklı hız ayarıyla, katı veya yumuşak meyve ve sebzelerin suyunu sıkın.
Güçlü motorla hızlı meyve suları.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler