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    Viva Collection

    Katı Meyve Sıkacağı, Blender, Öğütücü ve Doğrayıcı

    HR1847/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • En az zahmetle en fazla seçenek En az zahmetle en fazla seçenek En az zahmetle en fazla seçenek
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      Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı, Blender, Öğütücü ve Doğrayıcı

      HR1847/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      En az zahmetle en fazla seçenek

      Philips Meyve Sıkacağı ve Blender ile olasılıklar sonsuz. Taze meyve suyu sıkın. Ev yapımı çorbalar yapın; besin değeri yüksek tatlılar ve hatta soya sütü hazırlayın. Kuruyemiş ve baharat öğütün. Salatalar, dip soslar ve pastalar hazırlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı, Blender, Öğütücü ve Doğrayıcı

      En az zahmetle en fazla seçenek

      Philips Meyve Sıkacağı ve Blender ile olasılıklar sonsuz. Taze meyve suyu sıkın. Ev yapımı çorbalar yapın; besin değeri yüksek tatlılar ve hatta soya sütü hazırlayın. Kuruyemiş ve baharat öğütün. Salatalar, dip soslar ve pastalar hazırlayın. Tüm faydaları görün

      En az zahmetle en fazla seçenek

      Philips Meyve Sıkacağı ve Blender ile olasılıklar sonsuz. Taze meyve suyu sıkın. Ev yapımı çorbalar yapın; besin değeri yüksek tatlılar ve hatta soya sütü hazırlayın. Kuruyemiş ve baharat öğütün. Salatalar, dip soslar ve pastalar hazırlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı, Blender, Öğütücü ve Doğrayıcı

      En az zahmetle en fazla seçenek

      Philips Meyve Sıkacağı ve Blender ile olasılıklar sonsuz. Taze meyve suyu sıkın. Ev yapımı çorbalar yapın; besin değeri yüksek tatlılar ve hatta soya sütü hazırlayın. Kuruyemiş ve baharat öğütün. Salatalar, dip soslar ve pastalar hazırlayın. Tüm faydaları görün

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Katı Meyve Sıkacağı, Blender, Öğütücü ve Doğrayıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        En az zahmetle en fazla seçenek

        Sağlıklı smoothieler, meyve suları ve baharatlar hazırlayın

        • 350 W
        • 2 hız ayarı
        • Beyaz/gümüş
        • Blender, doğrayıcı, öğütücü
        500 ml sökülebilir posa kabı

        500 ml sökülebilir posa kabı

        500 ml'lik sökülebilir posa kabını kullanarak sürekli meyve suyu elde edin

        Yumuşak ve katı malzemeler için farklı hızlar

        Yumuşak ve katı malzemeler için farklı hızlar

        Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırabilirsiniz.

        Takılıp çıkarılabilir bıçak

        Takılıp çıkarılabilir bıçak

        Kolay temizlenebilen, sökülebilir bıçak.

        Kuruyemiş, baharat ve yeşillik öğütün

        Kuruyemiş, baharat ve yeşillik öğütün

        Tek bir düğmeye basarak kuruyemiş, baharat ve yeşillik öğütün.

        Doğranmış sebzeler ve yeşillikler

        Doğranmış sebzeler ve yeşillikler

        Doğranmış sebzeler ve yeşilliklerle hazırladığınız favori salatalarınızı keyifle yiyin.

        Kompakt tasarım

        Kompakt tasarım

        Kompakt tasarım sayesinde kolay saklama.

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Takılıp çıkarılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Yumuşak ve katı meyveler için 2 hız seçenekli 350 W katı meyve sıkacağı

        Yumuşak ve katı meyveler için 2 hız seçenekli 350 W katı meyve sıkacağı

        Daha temiz meyve suyu ve soya sütü için filtre

        Daha temiz meyve suyu ve soya sütü için filtre

        1000 ml blender kavanozu

        1000 ml blender kavanozu

        Öğütücüyle malzemeleri püre haline getirin

        Öğütücüyle malzemeleri püre haline getirin; dip soslar ve ezmeler hazırlayın.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Öğütücü
          Evet
          Doğrayıcı
          Evet
          Blender kabı
          Evet
          Meyve suyu sürahisi
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Muhafaza ve kıskaçlar
          PP
          Renkler
          Gümüş desenli parlak beyaz
          Kapak malzemesi
          SAN
          Malzeme itici
          PP

        • Boyutlar

          Kutu boyutları (GxYxD)
          232 x 330 x 470
          Ürün ağırlığı
          2,48 kg
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          3,59 kg

        • Teknik spesifikasyonlar

          Posa kabı
          500 ml
          Güç
          350 W
          Gerilim
          220-240 volt
          Frekans
          50/60 Hz
          Kordon uzunluğu
          1,2 m
          Kapasiteli blender haznesi
          1 L

        • Genel özellikler

          Emme ayağı
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Güvenlik kıskaçları
          Evet
          Hız ayarı
          2

        • Temizlemesi kolaydır

          Makinede yıkanabilir aksesuarlar
          Evet

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