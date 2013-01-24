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Philips Meyve Sıkacağı ve Blender ile olasılıklar sonsuz. Taze meyve suyu sıkın. Ev yapımı çorbalar yapın; besin değeri yüksek tatlılar ve hatta soya sütü hazırlayın. Kuruyemiş ve baharat öğütün. Salatalar, dip soslar ve pastalar hazırlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En az zahmetle en fazla seçenek
Philips Meyve Sıkacağı ve Blender ile olasılıklar sonsuz. Taze meyve suyu sıkın. Ev yapımı çorbalar yapın; besin değeri yüksek tatlılar ve hatta soya sütü hazırlayın. Kuruyemiş ve baharat öğütün. Salatalar, dip soslar ve pastalar hazırlayın. Tüm faydaları görün
En az zahmetle en fazla seçenek
Philips Meyve Sıkacağı ve Blender ile olasılıklar sonsuz. Taze meyve suyu sıkın. Ev yapımı çorbalar yapın; besin değeri yüksek tatlılar ve hatta soya sütü hazırlayın. Kuruyemiş ve baharat öğütün. Salatalar, dip soslar ve pastalar hazırlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En az zahmetle en fazla seçenek
Philips Meyve Sıkacağı ve Blender ile olasılıklar sonsuz. Taze meyve suyu sıkın. Ev yapımı çorbalar yapın; besin değeri yüksek tatlılar ve hatta soya sütü hazırlayın. Kuruyemiş ve baharat öğütün. Salatalar, dip soslar ve pastalar hazırlayın. Tüm faydaları görün
Katı Meyve Sıkacağı, Blender, Öğütücü ve Doğrayıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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500 ml'lik sökülebilir posa kabını kullanarak sürekli meyve suyu elde edin
Ayar seçenekleriyle farklı hızlarda ve farklı derecelerde karıştırabilirsiniz.
Kolay temizlenebilen, sökülebilir bıçak.
Tek bir düğmeye basarak kuruyemiş, baharat ve yeşillik öğütün.
Doğranmış sebzeler ve yeşilliklerle hazırladığınız favori salatalarınızı keyifle yiyin.
Kompakt tasarım sayesinde kolay saklama.
Takılıp çıkarılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Öğütücüyle malzemeleri püre haline getirin; dip soslar ve ezmeler hazırlayın.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Boyutlar
Teknik spesifikasyonlar
Genel özellikler
Temizlemesi kolaydır