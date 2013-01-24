En az zahmetle en fazla seçenek

Philips Meyve Sıkacağı ve Blender ile olasılıklar sonsuz. Taze meyve suyu sıkın. Ev yapımı çorbalar yapın; besin değeri yüksek tatlılar ve hatta soya sütü hazırlayın. Kuruyemiş ve baharat öğütün. Salatalar, dip soslar ve pastalar hazırlayın. Tüm faydaları görün