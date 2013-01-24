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    Katı Meyve Sıkacağı

    HR1821/70
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolayca ev yapımı meyve suyu Kolayca ev yapımı meyve suyu Kolayca ev yapımı meyve suyu
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      Katı Meyve Sıkacağı

      HR1821/70
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolayca ev yapımı meyve suyu

      Bu Philips meyve sıkacağı ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Katı Meyve Sıkacağı

      Kolayca ev yapımı meyve suyu

      Bu Philips meyve sıkacağı ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

      Kolayca ev yapımı meyve suyu

      Bu Philips meyve sıkacağı ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Katı Meyve Sıkacağı

      Kolayca ev yapımı meyve suyu

      Bu Philips meyve sıkacağı ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

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        Katı Meyve Sıkacağı

        Toplam:

        Kolayca ev yapımı meyve suyu

        Katı meyve sıkacağı: Servisi kolay. Saklanması kolay

        • 220W
        • 0,5L
        • Beyaz-mavi
        Daha fazla meyve suyu için mikro gözenekli filtre

        Daha fazla meyve suyu için mikro gözenekli filtre

        Philips katı meyve sıkacağı daha fazla meyve suyu için mikro gözenekli filtreye sahiptir.

        Küçük ve kompakt tasarım

        Küçük ve kompakt tasarım

        Son derece kompakt tasarımı sayesinde cihaz küçük alanlar ve kutularda saklanabilir.

        500 ml'lik sökülebilir posa kabını kullanarak sürekli meyve suyu elde edin

        500 ml'lik sökülebilir posa kabını kullanarak sürekli meyve suyu elde edin

        500 ml'lik sökülebilir posa kabını kullanarak sürekli meyve suyu elde edin.

        400 ml meyve suyu sürahisi ile kolay servis

        400 ml meyve suyu sürahisi ile kolay servis

        400 ml meyve suyu sürahisi ile kolay servis.

        Sökülebilir musluk ile temizliği daha kolaydır

        Sökülebilir musluk ile temizliği daha kolaydır

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Meyve suyu sürahisi
          Evet

        • Tasarım özellikleri

          Muhafaza ve kıskaçlar
          PP
          Sürahi malzemesi
          PP Plastik
          Renkler
          Mavi desenli parlak beyaz
          Kapak malzemesi
          SAN

        • Teknik spesifikasyonlar

          Posa kabı
          500 ml

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50/60 Hz
          Güç
          220 W
          Kordon uzunluğu
          1,2 m

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
          Evet
          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Güvenlik kıskaçları
          Evet
          Hız ayarı
          1

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