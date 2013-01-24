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Kolayca ev yapımı meyve suyu
Bu Philips meyve sıkacağı ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca ev yapımı meyve suyu
Bu Philips meyve sıkacağı ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün
Kolayca ev yapımı meyve suyu
Bu Philips meyve sıkacağı ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca ev yapımı meyve suyu
Bu Philips meyve sıkacağı ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün
Katı Meyve Sıkacağı
Toplam:
Philips katı meyve sıkacağı daha fazla meyve suyu için mikro gözenekli filtreye sahiptir.
Son derece kompakt tasarımı sayesinde cihaz küçük alanlar ve kutularda saklanabilir.
500 ml'lik sökülebilir posa kabını kullanarak sürekli meyve suyu elde edin.
400 ml meyve suyu sürahisi ile kolay servis.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler