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    Daily Collection

    Katı Meyve Sıkacağı

    HR1810/70
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolayca ev yapımı meyve suyu Kolayca ev yapımı meyve suyu Kolayca ev yapımı meyve suyu
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      Daily Collection Katı Meyve Sıkacağı

      HR1810/70
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolayca ev yapımı meyve suyu

      Bu Philips katı meyve sıkacağı HR1810/70 ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Küçük tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Daily Collection Katı Meyve Sıkacağı

      Kolayca ev yapımı meyve suyu

      Bu Philips katı meyve sıkacağı HR1810/70 ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Küçük tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

      Kolayca ev yapımı meyve suyu

      Bu Philips katı meyve sıkacağı HR1810/70 ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Küçük tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Daily Collection Katı Meyve Sıkacağı

      Kolayca ev yapımı meyve suyu

      Bu Philips katı meyve sıkacağı HR1810/70 ile lezzetli meyve sularını kolayca hazırlayabilirsiniz. Küçük tasarımı sayesinde saklanması son derece kolaydır. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Katı Meyve Sıkacağı

        Toplam:

        Kolayca ev yapımı meyve suyu

        Kolay saklamayı sağlayan kompakt katı meyve sıkacağı

        • 220 W
        • 0,75L
        • Standart boru
        Daha fazla meyve suyu için mikro gözenekli filtre

        Daha fazla meyve suyu için mikro gözenekli filtre

        Philips katı meyve sıkacağı daha fazla meyve suyu için mikro gözenekli filtreye sahiptir.

        Küçük ve kompakt tasarım

        Küçük ve kompakt tasarım

        Son derece kompakt tasarımı sayesinde cihaz küçük alanlar ve kutularda saklanabilir.

        750 ml'lik sökülebilir posa kabını kullanarak sürekli meyve suyu elde edin

        750 ml'lik sökülebilir posa kabını kullanarak sürekli meyve suyu elde edin

        750 ml'lik sökülebilir posa kabını kullanarak sürekli meyve suyu elde edin.

        Sökülebilir musluk ile temizliği daha kolaydır

        Sökülebilir musluk ile temizliği daha kolaydır

        Sökülebilir musluk temizliği kolaylaştırır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Mavi desenli parlak beyaz
          Muhafaza ve kıskaçlar
          PP
          Malzeme kapağı
          SAN

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet
          Güvenlik kıskaçları
          Evet
          Hız ayarı
          1

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1  m
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          220  W
          Posa kabı
          750  ml
          Gerilim
          220-240  V

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