Kutudaki diğer öğeler
- Mutfak robotu
- 2 bıçaklı XL doğrayıcı
- Çırpıcı
- ProMix Ölçek 1 L
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Güçlü ve kontrol etmesi kolay el blenderi
Promix karıştırma teknolojisi ve sezgisel kontrol sağlayan SpeedTouch düğmesi ile 800 Watt motor gücüne sahip, güçlü Philips el blenderi: Ne kadar sıkarsanız o kadar güç elde edersiniz. Bu el blenderiyle istediğiniz taze yiyecek sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Güçlü ve kontrol etmesi kolay el blenderi
Promix karıştırma teknolojisi ve sezgisel kontrol sağlayan SpeedTouch düğmesi ile 800 Watt motor gücüne sahip, güçlü Philips el blenderi: Ne kadar sıkarsanız o kadar güç elde edersiniz. Bu el blenderiyle istediğiniz taze yiyecek sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün
El blenderi
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Prestijli Stutgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.
Güçlü ve güvenilir 800 W motor, neredeyse her türlü malzemenin işlenmesi ve yiyecek hazırlama sırasında harika sonuçlar elde edilmesi için birçok aksesuarla çalışabilir.
Philips el blenderinin 1,5 litrelik mutfak robotu aksesuarı ile sebze, yeşillik, et, peynir gibi malzemeleri doğrayabilir, dilimleyebilir ve öğütebilirsiniz.
Philips el blenderinin tekli çırpma aksesuarı ile krema, mayonez, kek hamuru ve daha fazlasını çırpabilirsiniz. Bu aksesuar, el blenderinizi çok işlevli ve çok yönlü bir hale getirir.
Titanyum kaplama (TiN) sayesinde bıçak, normal bir paslanmaz çelik bıçaktan altı kat daha serttir ve zaman içinde harika performans sunar. Optimize edilmiş bıçak şekli ve çubuğun benzersiz ProMix üçgen şekli ile en iyi karıştırma sonuçlarını sunar. Kullanımı güvenlidir.
El blenderi çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekil sayesinde karıştırma sırasında sıçramalar ve kirlenme meydana gelmez.
Ergonomik yumuşak tutma sapı, el blenderinin kullanımı sırasında kolay tutuşa ve hareket ettirmeye olanak sağlayan güvenli bir kavrama sunmak üzere tasarlanmıştır.
Karıştırma çubuğu ve tüm aksesuarlar tek bir parmak hareketiyle hızlı ve kolay şekilde takılır ve çıkarılır.
Farklı sezgisel hız ayarı ve tek bir düğmeyle kullanılabilen turbo püskürtme işlevi, siz sıktıkça daha fazla güç sağlar. Sıçramayı önlemek için yavaşça başlayın; her bir uygulama ve her türlü malzeme için gerekli hıza ulaşana dek hızı yavaşça artırın. En sevdiğiniz tarifleri tek düğmeyle hazırlayın.
El blenderine 1 L üçgen ölçek dahildir. El blenderi ölçeği kullanışlı bir uç ve ölçülerle birlikte gelir. Ölçeğin benzersiz üçgen şekli tutmayı kolaylaştırır ve bir girdap oluşturarak malzemeleri optimum karıştırma ve çırpma için ProMix karıştırma çubuğu kafesinin bulunduğu ölçek tabanına çeker.
Aksesuarlar
Genel özellikler
Hizmet
Sürdürülebilirlik
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım
Kaplama
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