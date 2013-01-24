Doğru hızın sezgisel olarak ayarlanması için SpeedTouch teknolojisi

Farklı sezgisel hız ayarı ve tek bir düğmeyle kullanılabilen turbo püskürtme işlevi, siz sıktıkça daha fazla güç sağlar. Sıçramayı önlemek için yavaşça başlayın; her bir uygulama ve her türlü malzeme için gerekli hıza ulaşana dek hızı yavaşça artırın. En sevdiğiniz tarifleri tek düğmeyle hazırlayın.