Philips el blenderi için mikser aksesuarı ve iki çırpıcı

Philips el blenderi için bu mikser aksesuarının veya ikili çırpma aksesuarının 2 çırpıcısı veya çırpma aksesuarı vardır. Kek hamuru bile yapabilir. Bu mikser aksesuarıyla daha fazla miktarda malzemeyi tek çırpma aksesuarıyla veya elinizle olduğundan daha hızlı karıştırabilir ve çırpabilirsiniz. Kek hamuru, yumuşak kek, küçük kek, krema, yumurta ve daha fazlasını hazırlayabilirsiniz.