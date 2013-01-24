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    Avance Collection

    El blenderi

    HR1671/90
    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Güçlü ve kontrol etmesi kolay el blenderi Güçlü ve kontrol etmesi kolay el blenderi Güçlü ve kontrol etmesi kolay el blenderi
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      Avance Collection El blenderi

      HR1671/90
      Genel Derecelendirme / 5
      2 Ödüller

      Güçlü ve kontrol etmesi kolay el blenderi

      Promix karıştırma teknolojisi ve sezgisel kontrol sağlayan SpeedTouch düğmesi ile 800 Watt motor gücüne sahip, güçlü Philips el blenderi: Ne kadar sıkarsanız o kadar güç elde edersiniz. Bu el blenderiyle istediğiniz taze yiyecek sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 269,99 TL

      Avance Collection El blenderi

      Güçlü ve kontrol etmesi kolay el blenderi

      Promix karıştırma teknolojisi ve sezgisel kontrol sağlayan SpeedTouch düğmesi ile 800 Watt motor gücüne sahip, güçlü Philips el blenderi: Ne kadar sıkarsanız o kadar güç elde edersiniz. Bu el blenderiyle istediğiniz taze yiyecek sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Güçlü ve kontrol etmesi kolay el blenderi

      Promix karıştırma teknolojisi ve sezgisel kontrol sağlayan SpeedTouch düğmesi ile 800 Watt motor gücüne sahip, güçlü Philips el blenderi: Ne kadar sıkarsanız o kadar güç elde edersiniz. Bu el blenderiyle istediğiniz taze yiyecek sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 269,99 TL

      Avance Collection El blenderi

      Güçlü ve kontrol etmesi kolay el blenderi

      Promix karıştırma teknolojisi ve sezgisel kontrol sağlayan SpeedTouch düğmesi ile 800 Watt motor gücüne sahip, güçlü Philips el blenderi: Ne kadar sıkarsanız o kadar güç elde edersiniz. Bu el blenderiyle istediğiniz taze yiyecek sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Avance Collection

        Avance Collection

        El blenderi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güçlü ve kontrol etmesi kolay el blenderi

        SpeedTouch sayesinde kendinize özgü yöntemlerle çeşitli yiyecekler hazırlayın

        • 800 W, SpeedTouch Teknolojili Turbo
        • ProMix Titanyum Teknolojisi
        • 2 kat daha iyi karıştırma*
        • %50 oranına kadar daha hızlı*
        Optimum yiyecek akışı ve karıştırma performansı

        Optimum yiyecek akışı ve karıştırma performansı

        Prestijli Stutgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve homojen karıştırma için optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.

        Harika karıştırma sonuçları için güçlü 800 W motoru

        Harika karıştırma sonuçları için güçlü 800 W motoru

        Güçlü ve güvenilir 800 W motor, neredeyse her türlü malzemenin işlenmesi ve yiyecek hazırlama sırasında harika sonuçlar elde edilmesi için birçok aksesuarla çalışabilir.

        Doğru hızın sezgisel olarak ayarlanması için SpeedTouch teknolojisi

        Doğru hızın sezgisel olarak ayarlanması için SpeedTouch teknolojisi

        Farklı sezgisel hız ayarı ve tek bir düğmeyle kullanılabilen turbo püskürtme işlevi, siz sıktıkça daha fazla güç sağlar. Sıçramayı önlemek için yavaşça başlayın; her bir uygulama ve her türlü malzeme için gerekli hıza ulaşana dek hızı yavaşça artırın. En sevdiğiniz tarifleri tek düğmeyle hazırlayın.

        Titanyum kaplamalı bıçaklar: Çelikten 6 kat daha sert

        Titanyum kaplamalı bıçaklar: Çelikten 6 kat daha sert

        Titanyum kaplama (TiN) sayesinde bıçak, normal bir paslanmaz çelik bıçaktan altı kat daha serttir ve zaman içinde harika performans sunar. Optimize edilmiş bıçak şekli ve çubuğun benzersiz ProMix üçgen şekli ile en iyi karıştırma sonuçlarını sunar. Kullanımı güvenlidir.

        Özel dalgalı şekle sahip sıçrama önleyici bıçak koruması

        Özel dalgalı şekle sahip sıçrama önleyici bıçak koruması

        El blenderi çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekil sayesinde karıştırma sırasında sıçramalar ve kirlenme meydana gelmez.

        Soğan, et, fındık, peynir ve çikolata doğramak için XL Doğrayıcı

        Soğan, et, fındık, peynir ve çikolata doğramak için XL Doğrayıcı

        Philips el blenderinin XL doğrayıcı aksesuarı (1000 ml) ile büyük miktarlarda et, baharat, fındık, peynir, çikolata ve soğanları saniyeler içerisinde doğrayabilirsiniz.

        2 yıl garanti

        2 yıl garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti ile.

        Güvenli ve kolay kullanım için ergonomik olarak tasarlanmış tutma sapı

        Güvenli ve kolay kullanım için ergonomik olarak tasarlanmış tutma sapı

        Ergonomik yumuşak tutma sapı, el blenderinin kullanımı sırasında kolay tutuşa ve hareket ettirmeye olanak sağlayan güvenli bir kavrama sunmak üzere tasarlanmıştır.

        Kolay takma için tek düğmeyle çıkarma

        Kolay takma için tek düğmeyle çıkarma

        Karıştırma çubuğu ve tüm aksesuarlar tek bir parmak hareketiyle hızlı ve kolay şekilde takılır ve çıkarılır.

        Optimum karıştırma ve çırpma için 1 L ProMix Ölçek

        Optimum karıştırma ve çırpma için 1 L ProMix Ölçek

        El blenderine 1 L üçgen ölçek dahildir. El blenderi ölçeği kullanışlı bir uç ve ölçülerle birlikte gelir. Ölçeğin benzersiz üçgen şekli tutmayı kolaylaştırır ve bir girdap oluşturarak malzemeleri optimum karıştırma ve çırpma için ProMix karıştırma çubuğu kafesinin bulunduğu ölçek tabanına çeker.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • 2 bıçaklı XL doğrayıcı
          • Ölçekli Sürahi

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          800 W
          Frekans
          50/60 Hz
          Gerilim
          220-240 volt
          Kordon uzunluğu
          1,2 m
          XL doğrayıcı kapasitesi
          1000 ml
          Geniş ölçekli sürahi
          1 L

        • Kaplama

          Aksesuar malzemesi
          SAN plastik
          Bıçak malzemesi
          Titanyum
          Çubuk malzemesi
          Metal
          Ana gövde malzemesi
          ABS plastik

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Sökülebilir gövde
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Turbo işlevi
          • Değişken hız

        • Sürdürülebilirlik

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt
          Ambalaj
          &gt; %90 geri dönüşümlü malzeme

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