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Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi
Philips el blenderi zorlu uygulamalarda bile mükemmel sonuçlar için 650 Watt güç, ProMix karıştırma teknolojisi ve Turbo fonksiyonunu bir arada sunar. Mikser aksesuarı sayesinde yumurtanın akıyla kremayı kolayca karıştırmanızı ve lezzetli kekler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi
Philips el blenderi zorlu uygulamalarda bile mükemmel sonuçlar için 650 Watt güç, ProMix karıştırma teknolojisi ve Turbo fonksiyonunu bir arada sunar. Mikser aksesuarı sayesinde yumurtanın akıyla kremayı kolayca karıştırmanızı ve lezzetli kekler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi
Philips el blenderi zorlu uygulamalarda bile mükemmel sonuçlar için 650 Watt güç, ProMix karıştırma teknolojisi ve Turbo fonksiyonunu bir arada sunar. Mikser aksesuarı sayesinde yumurtanın akıyla kremayı kolayca karıştırmanızı ve lezzetli kekler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi
Philips el blenderi zorlu uygulamalarda bile mükemmel sonuçlar için 650 Watt güç, ProMix karıştırma teknolojisi ve Turbo fonksiyonunu bir arada sunar. Mikser aksesuarı sayesinde yumurtanın akıyla kremayı kolayca karıştırmanızı ve lezzetli kekler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
El blenderi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Prestijli Stutgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve tutarlı karıştırma için optimum yemek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.
Güçlü 650 Watt motor ile neredeyse her türlü malzeme karıştırılabilir.
Philips el blenderinin Turbo işlevi sayesinde en sert malzemeleri bile kesebilirsiniz.
El blenderi çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekil sayesinde karıştırma sırasında sıçramalar ve kirlenme meydana gelmez.
Philips el blenderi için bu mikser aksesuarının veya ikili çırpma aksesuarının 2 çırpıcısı veya çırpma aksesuarı vardır. Kek hamuru bile yapabilir. Bu mikser aksesuarıyla daha fazla miktarda malzemeyi tek çırpma aksesuarıyla veya elinizle olduğundan daha hızlı karıştırabilir ve çırpabilirsiniz. Kek hamuru, yumuşak kek, küçük kek, krema, yumurta ve daha fazlasını hazırlayabilirsiniz.
Öğütme, çırpma ve karıştırma için 1200 ml ölçek el blenderiyle birlikte verilir. El blenderi ölçeği kullanışlı bir uç, tutacak ve ölçülerle birlikte gelir.
Philips el blenderinin 2 düğmeli açma sistemiyle kolay temizlik için blender çubuğunu çıkarmak oldukça kolaydır.
Aksesuarlar
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar