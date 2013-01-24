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    Daily Collection

    El blenderi

    HR1626/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi
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      Daily Collection El blenderi

      HR1626/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi

      Philips el blenderi zorlu uygulamalarda bile mükemmel sonuçlar için 650 Watt güç, ProMix karıştırma teknolojisi ve Turbo fonksiyonunu bir arada sunar. Mikser aksesuarı sayesinde yumurtanın akıyla kremayı kolayca karıştırmanızı ve lezzetli kekler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,99 TL
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      Daily Collection El blenderi

      Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi

      Philips el blenderi zorlu uygulamalarda bile mükemmel sonuçlar için 650 Watt güç, ProMix karıştırma teknolojisi ve Turbo fonksiyonunu bir arada sunar. Mikser aksesuarı sayesinde yumurtanın akıyla kremayı kolayca karıştırmanızı ve lezzetli kekler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi

      Philips el blenderi zorlu uygulamalarda bile mükemmel sonuçlar için 650 Watt güç, ProMix karıştırma teknolojisi ve Turbo fonksiyonunu bir arada sunar. Mikser aksesuarı sayesinde yumurtanın akıyla kremayı kolayca karıştırmanızı ve lezzetli kekler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 199,99 TL
      Benzer ürünler bul

      Daily Collection El blenderi

      Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi

      Philips el blenderi zorlu uygulamalarda bile mükemmel sonuçlar için 650 Watt güç, ProMix karıştırma teknolojisi ve Turbo fonksiyonunu bir arada sunar. Mikser aksesuarı sayesinde yumurtanın akıyla kremayı kolayca karıştırmanızı ve lezzetli kekler yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        El blenderi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Karıştırma fonksiyonu ile 2'si 1 arada el blenderi

        650 W ProMix turbo ve mikser aksesuarı

        • 650 W
        • ProMix metal çubuk
        • Turbo dahil 2 hız ayarı
        • Mikser aksesuarı, ölçek
        Optimum yemek akışı ve karıştırma performansı

        Optimum yemek akışı ve karıştırma performansı

        Prestijli Stutgart Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Philips ProMix, daha hızlı ve tutarlı karıştırma için optimum yemek akışı ve maksimum performans sunmak üzere özel üçgen bir şekil kullanan benzersiz ve gelişmiş bir teknolojidir.

        Optimum yemek hazırlama için güçlü motor

        Optimum yemek hazırlama için güçlü motor

        Güçlü 650 Watt motor ile neredeyse her türlü malzeme karıştırılabilir.

        En zorlu malzemeler için turbo düğmesi

        En zorlu malzemeler için turbo düğmesi

        Philips el blenderinin Turbo işlevi sayesinde en sert malzemeleri bile kesebilirsiniz.

        Özel dalgalı şekle sahip sıçrama önleyici bıçak koruması

        Özel dalgalı şekle sahip sıçrama önleyici bıçak koruması

        El blenderi çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekil sayesinde karıştırma sırasında sıçramalar ve kirlenme meydana gelmez.

        Philips el blenderi için mikser aksesuarı ve iki çırpıcı

        Philips el blenderi için mikser aksesuarı ve iki çırpıcı

        Philips el blenderi için bu mikser aksesuarının veya ikili çırpma aksesuarının 2 çırpıcısı veya çırpma aksesuarı vardır. Kek hamuru bile yapabilir. Bu mikser aksesuarıyla daha fazla miktarda malzemeyi tek çırpma aksesuarıyla veya elinizle olduğundan daha hızlı karıştırabilir ve çırpabilirsiniz. Kek hamuru, yumuşak kek, küçük kek, krema, yumurta ve daha fazlasını hazırlayabilirsiniz.

        Öğütme, çırpma ve karıştırma için 1200 ml ölçek.

        Öğütme, çırpma ve karıştırma için 1200 ml ölçek.

        Öğütme, çırpma ve karıştırma için 1200 ml ölçek el blenderiyle birlikte verilir. El blenderi ölçeği kullanışlı bir uç, tutacak ve ölçülerle birlikte gelir.

        Blender çubuğunu çıkarmak için 2 düğmeli açma sistemi

        Blender çubuğunu çıkarmak için 2 düğmeli açma sistemi

        Philips el blenderinin 2 düğmeli açma sistemiyle kolay temizlik için blender çubuğunu çıkarmak oldukça kolaydır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Ölçek
          1200 ml

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Beyaz
          Malzeme çubuğu
          Metal
          Ana Malzeme
          PP Plastik
          Malzeme ölçeği
          SAN
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik

        • Genel özellikler

          Sökülebilir gövde
          2 düğmeli
          Hız ayarı
          2 (turbo dahil)

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,2  m
          Frekans
          50/60  Hz
          Güç
          650  W
          Gerilim
          220-240  volt

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