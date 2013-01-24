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    Viva Collection

    El blenderi

    HR1617/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
      -{discount-value}

      Viva Collection El blenderi

      HR1617/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips HR1617/00 el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Viva Collection El blenderi

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips HR1617/00 el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips HR1617/00 el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Viva Collection El blenderi

      Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

      650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips HR1617/00 el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Viva Collection

        Viva Collection

        El blenderi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

        Her hızda kolay karıştırma, doğrama ve çırpma

        • 650 W, metal çubuk
        • Çift fonksiyonlu bıçak
        • 1,7 L Ölçek, XL doğrayıcı, çırpıcı
        • 16 hızlı ve turbo
        Tüm malzemeler için en uygun hızı seçin

        Tüm malzemeler için en uygun hızı seçin

        16 hız ayarıyla, tercih ettiğiniz kıvam ve mükemmel karıştırma sonuçlarını elde etmek için en uygun hızı seçebilirsiniz.

        En sert malzemeler için ekstra güçlü turbo düğmesi

        En sert malzemeler için ekstra güçlü turbo düğmesi

        En sert malzemeler için.

        Çift etkili bıçak

        Çift etkili bıçak

        Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Sıçrama önleyici bıçak koruması

        Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.

        Büyük miktarda doğrama için XL doğrayıcı aksesuarı

        Büyük miktarda doğrama için XL doğrayıcı aksesuarı

        Bol miktarda çerez, soğan, et ve diğer yiyecekleri doğramak için XL doğrayıcı aksesuarı.

        Güçlü 650 W motor

        Güçlü 650 W motor

        Yemek hazırlamak veya cihazı saklamak için 1,7 L oval ölçek kabı

        Yemek hazırlamak veya cihazı saklamak için 1,7 L oval ölçek kabı

        Krema ve mayonez çırpmak için çırpma aksesuarı

        Krema ve mayonez çırpmak için çırpma aksesuarı

        Yumuşak tutma yeri ve düğmeler

        Yumuşak tutma yeri ve düğmeler ürünün kullanımı sırasında rahatlık sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Renk(ler)
          Beyaz ve lavanta
          Malzeme çubuğu
          Metal
          Malzeme bıçağı
          Paslanmaz çelik
          Ana Malzeme
          PP ve kauçuk
          Malzeme haznesi
          SAN

        • Genel özellikler

          Turbo fonksiyonu
          Evet
          Sökülebilir gövde
          2 düğmeli
          Hız ayarı
          16

        • Aksesuarlar

          Doğrayıcı
          XL doğrayıcı
          Çırpıcı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Geniş ölçek kabı
          1,7  l
          Frekans
          50/60  Hz
          Gerilim
          220-240  V
          Watt
          650  W
          Kordon uzunluğu
          1,3  m

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