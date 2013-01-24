Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın

650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips HR1617/00 el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün