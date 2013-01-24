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Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips HR1617/00 el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips HR1617/00 el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips HR1617/00 el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ev yapımı yemeklerinizin tadına varın
650 Watt gücü, çift etkili bıçağı ve çoklu hız ayarlarıyla Philips HR1617/00 el blenderi sadece birkaç saniye içinde inanılmaz sonuçlar elde etmenizi sağlar. Sağlıklı ve lezzetli ev yemekleri yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Tüm faydaları görün
El blenderi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
16 hız ayarıyla, tercih ettiğiniz kıvam ve mükemmel karıştırma sonuçlarını elde etmek için en uygun hızı seçebilirsiniz.
En sert malzemeler için.
Philips el blenderinin çift etkili bıçağı malzemeleri yatay ve dikey olarak keser.
Karıştırma sırasında sıçramalara veya kirlenmeye son.
Bol miktarda çerez, soğan, et ve diğer yiyecekleri doğramak için XL doğrayıcı aksesuarı.
Yumuşak tutma yeri ve düğmeler ürünün kullanımı sırasında rahatlık sağlar.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Aksesuarlar
Teknik spesifikasyonlar
CP9598/01
HR3932/01